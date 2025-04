Zgjidhet qeveria e re në Serbi, Gjuro Macut votohet kryeministri për këtë mandat!

Pas dorëheqjes së Milosh Vuçeviç, Gjuro Macut është zgjedhur kryeministri i ri. Siç raportojnë mediat serbe, votimi ishte i hapur ku deputetët u thirrën në emër. Gjithashtu për zgjedhjen e qeverisë së re votuan 153 deputetë, kundër propozimit ishin 46.

Po ashtu të pranishëm nuk ishin 51 deputetë.

Macut ka paralajmëruar se politika ekonomike e Serbisë nuk do të ndryshojë. Ai tha se do të vazhdohet me politikën e ruajtjes së stabilitetit makroekonomik që kanë pasur deri më tani.

Qeveria e re e Serbisë, do të përbëhet nga 30 ministra, shumica prej të cilëve ishin edhe në kabinetin e kryeministrit Milosh Vuçeviç, i cili dha dorëheqje. Në seancën e parlamentit nuk morën pjesë deputetët e koalicionit NADA dhe të Partisë Demokratike.