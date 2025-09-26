Shtëpia e Bardhë mbështet propozimin për Tony Blair si lider të një qeverie kalimtare në Gaza, reaksione të ashpra në vendet arabe
Shtëpia e Bardhë po mbështet një propozim për krijimin e një autoriteti ndërkombëtar kalimtar në Rripin e Gazës, nën drejtimin e ish-kryeministrit britanik Tony Blair. Sipas mediave izraelite, plani quhet Gaza International Transitional Authority (GITA) dhe është modeluar sipas administratave të përkohshme në Timor-Leste dhe Kosovë. Blair do të ketë rolin e autoritetit më të lartë politik dhe ligjor për një periudhë deri në pesë vjet, me selinë fillestare në El-Arish të Egjiptit dhe me synimin për tu vendosur më vonë në Gaza.
Ky propozim duket se përjashton në fazën fillestare Autoritetin Palestinez (PA) dhe parashikon një bashkim të të gjitha territoreve palestineze nën PA në një moment të mëvonshëm. Ndryshe nga propozimet e mëparshme të administratës Trump, plani garanton se palestinezët nuk do të detyrohen të largohen nga territori. Tony Blair do të udhëheqë një sekretariat dhe një bord mbikëqyrës me 7 anëtarë për administratën e Gazës, por emërimi i tij është i kontestuar, duke qenë se shumë palestinezë e shohin atë me skepticizëm për shkak të rolit të tij të mëparshëm si dërguar për Lindjen e Mesme dhe mbështetjes për invazionin në Irak.
Pjesëmarrja e Blair në këtë plan nuk është ende e sigurt dhe disa diplomat ndërkombëtarë theksojnë se leja për dytë vjet mund të jetë më e arsyeshme. Kjo administratë është e lidhur me arritjen e një marrëveshjeje për armëpushim dhe lirimin e pengjeve.
Një propozim alternativ nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-së sugjeron një administratë teknokrate njëvjeçare me kalim të garantuar të pushtetit tek një PA i reformuar, por mungesa e një afati të qartë për kalimin e pushtetit është pengesë për pranuar këtë plan nga liderët arabë.
Presidenti francez Emmanuel Macron po përpiqet të ndërmjetësojë mes dy propozimeve, ndërsa shtetet arabe kanë nënvizuar se do të kontribuojnë vetëm nëse ekziston një afat të qartë për krijimin e një shteti palestinez. Bordi i GITA-s do të përfshijë të paktën një përfaqësues palestinez dhe përfaqësues ndërkombëtarë, me fokus në çështjet humanitare dhe rindërtimin e rajonit.