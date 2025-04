Shkretëtira e mbushur me liqene dhe lumenj të vdekur, zbulimi në arabinë saudite

Një grup ndërkombëtar shkencëtarësh ka gjetur prova të një sistemi të gjerë uji në shkretëtirën tashmë të thatë Rub’ al Khali (Lagjja e zbrazët) rreth 9000 vjet më parë.

Studimi është publikuar në revistën shkencore Communications Earth & Environment (CEE).

Ekipi kreu analiza gjeomorfologjike të peizazhit, daton depozitimet dhe krahasoi rezultatet me të dhënat arkeologjike. Specialistët zbuluan gjurmët e një liqeni të madh me një sipërfaqe prej 1100 kilometrash katrorë dhe një thellësi deri në 42 metra, një sistem lumi me një luginë që shtrihet 150 kilometra dhe dëshmi të shirave të fuqishëm muson.

Të dhënat tregojnë se gjatë periudhës 11.000-5.500 vjet më parë, ky rajon përjetoi një periudhë klimatike të lagësht, shpjegoi autori kryesor i studimit, Dr. Abdalla Zaki nga Universiteti i Gjenevës.

Sipas shkencëtarëve, periudha e “Arabisë së gjelbër” krijoi kushte të favorshme për vendosjen e gjuetarëve-mbledhësve të lashtë, zhvillimin e komuniteteve baritore dhe formimin e ekosistemeve komplekse.

Megjithatë, rreth 6000 vjet më parë, rajoni u përball me një tharje të mprehtë, duke ndryshuar rrënjësisht kushtet e jetesës në këto toka.