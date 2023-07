Shira të rrëmbyeshëm në Korenë e Jugut, 7 persona humbin jetën nga përmbytjet vdekjeprurëse

Shtatë persona kanë humbur jetën dhe mijëra të tjerë janë detyruar të evakuohen nga shtëpitë e tyre për shkak të përmbytjeve në Korenë e Jugut kanë goditur disa rajone të Koresë së Jugut. Dita e tretë e shiut të rrëmbyeshëm ka shkaktuar rrëshqitje dherash, ndërprerje të energjisë elektrike dhe dëmtime në infrastrukturë në të gjithë vendin. Të shtunën herët, zyrtarët thanë se uji kishte kapërcyer një digë në provincën qendrore të Chungcheong të Veriut.

Më shumë se 6,400 banorë të qarkut qendror Goesan u evakuuan mëngjesin e sotëm pasi diga e Goesan filloi të tejmbushet për shkak të shirave të dendur, duke zhytur fshatrat në rrjedhën e poshtme.





Kryeministri Han Duck-soo i ka kërkuar ushtrisë të ndihmojë në përpjekjet e shpëtimit. Përveç viktimave të konfirmuara, tre persona janë aktualisht të zhdukur dhe disa raportohen të plagosur, ndërsa numri i përgjithshëm i viktimave pritet të rritet.

Një numër fshatrash të ulëta pranë digës, si dhe shumë nga rrugët që i lidhin ato, thuhet se janë zhytur në ujë, duke lënë disa banorë të bllokuar në shtëpitë e tyre.

Korail, operatori kombëtar hekurudhor i vendit, ka njoftuar pezullimin e të gjithë trenave të ngadaltë dhe disa trenave me plumb, dhe tha se shërbimet e tjera të trenave me plumb do të ndërpriten.

Të premten vonë, një tren doli nga shinat në Chungcheong të Veriut pasi një rrëshqitje dheu hodhi dhe dhe rërë mbi shina.

Një inxhinier mbeti i plagosur nga incidenti, por treni në atë moment nuk transportonte pasagjerë.