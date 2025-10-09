SHBA, mister rreth familjes me katër anëtarë që u gjet e vdekur në një vilë 2 milionë dollarëshe në San Francisko
Zbulimi i katër trupave të pajetë – dy të rritur dhe dy fëmijë – brenda një shtëpie luksoze në San Francisko me vlerë rreth 2 milionë dollarë ka tronditur Shtetet e Bashkuara.
Policia po heton rrethanat e vdekjeve, të cilat i përshkruan si “të dyshimta”. Sipas nypost, incidenti tragjik u zbulua në mesditë të së mërkurës, kur oficerët që kryenin një kontroll mirëqenieje zbuluan trupat brenda shtëpisë, në Monterey Boulevard, në lagjen e pasur Westwood Highlands të San Franciskos.
Sipas vlerësimeve fillestare, viktimat i përkisnin të njëjtës familje dhe jetonin përgjithmonë në atë banesë. Autoritetet i shpallën të vdekur në vendngjarje.
“Nuk dëgjuam asgjë, asnjë rrëmujë. Dhe kjo ishte gjëja më e frikshme – heshtja e plotë. E dinim që ishte një familje me dy vajza të vogla”, tha fqinja Belinda Hannat, duke përshkruar një “familje shumë normale me një jetë normale”.
Ajo shtoi se banorët nuk kishin shumë kontakt me fqinjët e tyre , por dukej se e shijonin jetën e tyre në zonën e qetë, rreth shtatë milje në jugperëndim të qendrës së qytetit. “I dëgjonim më shpesh sesa i shihnim – fëmijë që luanin në kopsht, duke thirrur qenin të hynte, duke bërë një barbeque verore. Një familje krejtësisht normale, njësoj si ne”, tha ajo e tronditur.
“Nuk kam fjalë tani. Jam e shokuar. Të gjithë jemi. Është një tragjedi dhe mendimet tona janë me ta. “Po përpiqemi ta kuptojmë”, përfundoi fqinja.
Autoritetet i përshkruan rrethanat si “të dyshimta” dhe çështja i është dorëzuar tashmë divizionit të vrasjeve në San Francisko. Edhe pse mundësia e një të dyshuari nuk është përjashtuar, policia thotë se është një incident i izoluar, pa rrezik për publikun.
“Është një mundësi, nuk po e konfirmojmë në këtë kohë, por është një mundësi”, tha oficeri Robert Rueka.
Ai e përshkroi skenën në shtëpi si “jashtëzakonisht të rrallë” për këtë lagje të veçantë. Zyra e mjekut ligjor po heton shkakun e vdekjes, pa dhënë detaje të mëtejshme.
Identitetet dhe moshat e viktimave nuk janë bërë të ditura. Rezidenca, e ndërtuar në vitin 1924, sipas informacionit të disponueshëm është blerë në vitin 2014 për 1.35 milion dollarë dhe sot vlera e saj vlerësohet në më shumë se 2.1 milion dollarë.