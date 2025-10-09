Telefonata që mendoi se ishte mashtrim, i solli...

LEXO PA REKLAMA!

Lajmifundit / 9 Tetor 2025, 17:54
Një grua nga Michigani tha se një telefonatë që fillimisht mendoi se ishte një mashtrim, rezultoi të ishte një hap i rëndësishëm në rrugën drejt fitimit të një çmimi prej 1 milion dollarësh në lotari.

“Kur pashë një telefonatë nga Lotaria e Michiganit një ditë, ngurrova të përgjigjem sepse supozova se ishte një mashtrim, por në fund u përgjigja për të parë se për çfarë bëhej fjalë. U shokova kur mora vesh se isha zgjedhur si konkurrent në konkursin e dhuratave prej 1,000,000 dollarësh”-tha Williams.

Ajo u ftua të rrotullonte rrotën e çmimeve më 19 shtator në Comerica Park në Detroit. “Isha nervoze dhe e emocionuar ndërsa rrota po rrotullohej dhe nuk mund ta besoja kur bëri një klikim të fundit dhe u ndal në ngjyrën time.

E vetmja gjë që mendoja me vete ishte: ‘S’ka mundësi!’ Ishte një ndjenjë e mrekullueshme dhe jam ende në shok”-tha Williams. Rrotullimi i dha asaj çmimin prej 1 milion dollarësh. Williams tha se do t’i ruajë paratë e çmimit.

 

