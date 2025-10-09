LEXO PA REKLAMA!

Gjykata Kushtetuese hodhi poshtë dekretin e tij për zgjedhjet në Tiranë, reagon Presidenti Begaj

Lajmifundit / 9 Tetor 2025, 17:43
Aktualitet

Institucioni i Presidentit të Republikës reaguar pas vendimit të Kushtetuese për pezullimin e dekretit që caktonte datën e zgjedhjeve të marra në Bashkinë e Tiranës.

Në një njoftim për mediat, Zyra e Mediave dhe Marrëdhënieve me Publikun pranë Presidencës deklaron se vendimi i gjykatës do të respektohet në lidhje me parimet e kushteve.

“Në përgjigje të interesit të mediave, ju bëjmë me dije se Institucioni i Presidentit të Republikës respekton vendimin e Gjykatës Kushtetuese për pezullimin e pjesës që përcakton datën e zgjedhjeve vendore në Bashkinë e Tiranës të dekretit me nr. 350, datë 01.10.2025,” thuhet në njoftim.

Njoftimi i Presidencës:

Zyra e Medias dhe Marrëdhënieve me Publikun

Njoftim për Media

Tiranë, më 9 tetor 2025

Në përgjigje të interesit të mediave, ju bëjmë me dije se  Presidentit i Republikës respekton vendimin e Gjykatës Kushtetuese për pezullimin e pjesës që përcakton datën e zgjedhjeve vendore në Bashkinë e Tiranës të dekretit me nr.350, datë 01.10.2025.

