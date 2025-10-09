Gjykata Kushtetuese hodhi poshtë dekretin e tij për zgjedhjet në Tiranë, reagon Presidenti Begaj
Institucioni i Presidentit të Republikës reaguar pas vendimit të Kushtetuese për pezullimin e dekretit që caktonte datën e zgjedhjeve të marra në Bashkinë e Tiranës.
Në një njoftim për mediat, Zyra e Mediave dhe Marrëdhënieve me Publikun pranë Presidencës deklaron se vendimi i gjykatës do të respektohet në lidhje me parimet e kushteve.
“Në përgjigje të interesit të mediave, ju bëjmë me dije se Institucioni i Presidentit të Republikës respekton vendimin e Gjykatës Kushtetuese për pezullimin e pjesës që përcakton datën e zgjedhjeve vendore në Bashkinë e Tiranës të dekretit me nr. 350, datë 01.10.2025,” thuhet në njoftim.
Njoftimi i Presidencës:
Zyra e Medias dhe Marrëdhënieve me Publikun
Njoftim për Media
Tiranë, më 9 tetor 2025
