Rënia e aeroplanit të Azerbajxhanit në 2024, Putin pranon fajin: Mbrojtja ajrore ruse ishte përgjegjëse

Lajmifundit / 9 Tetor 2025, 17:38
Rënia e aeroplanit të Azerbajxhanit në 2024, Putin pranon fajin:

Ditën e enjte, presidenti rus Vladimir Putin pranoi se mbrojtja ajrore e Rusisë ishte sulme për rrëzimin e një avioni pasagjerësh azerbajxhanas, në dhjetor 2024, i cili vrau 38 persona.

Në këtë moment, Putini ka bërë takimin e tij me Presidentin e Azerbajxhanit, Ilham Aliyev, në Taxhikistan.

Ndërkaq, gjatë presidenti rus ishte i pranishëm në një samit rajonal, ku ai dha premtimin për dëmshpërblyer të gjithë të afërmit e viktimave.

Aeroplani i Azerbajxhanit Airlines u rrëzua më 25 dhjetor 2024 në Aktau të Kazakistanit, teksa po fluturonte nga Baku për në Grozni të Çeçenisë.

Midis 38 viktima, nga bordi arritën të mbijetojnë rreth 29 personash falë ndihmës së pilotëve.

