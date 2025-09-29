LEXO PA REKLAMA!

Samiti i liderëve të BE-së mbahet të mërkurën në Kopenhagen, në fokus forcimi i mbrojtjes dhe mbështetja për Ukrainën

Lajmifundit / 29 Shtator 2025, 16:11
Bota

Samiti i liderëve të BE-së mbahet të mërkurën

Një samit joformal i krerëve të shteteve dhe qeverive të BE-së do të mbahet në Kopenhagen të mërkurën, më 1 tetor, me dy tema kryesore në axhendë: forcimin e mbrojtjes së përbashkët të Evropës dhe mbështetjen e Ukrainës, tha shërbimi për shtyp i Këshillit të Evropës.

“Udhëheqësit e BE-së do të takohen në një takim joformal të Këshillit Evropian në Kopenhagen për të diskutuar forcimin e mbrojtjes së përbashkët të Evropës dhe mbështetjen e Ukrainës. Ata do t’u rikthehen të dyja temave në takimin e ardhshëm të Këshillit Evropian më 23-24 tetor 2025 “, thuhet në deklaratë.

Takimi joformal do të kryesohet nga Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa dhe do të drejtohet nga Kryeministrja daneze Mette Frederiksen. Takimi do të zhvillohet para takimit të Komunitetit Politik Evropian. Udhëheqësit e BE-së do të diskutojnë mënyrat për të vazhduar mbështetjen ekonomike, ushtarake dhe politike për Ukrainën , me qëllim arritjen e paqes me Rusinë me kushte të drejta për të.

“Pas takimit të fundit të Aleancës së Vullnetit, udhëheqësit do të diskutojnë mënyrat për të vazhduar mbështetjen për Forcat e Armatosura të Ukrainës, duke rritur njëkohësisht presionin mbi Rusinë, duke përfshirë edhe forcimin e sanksioneve “, thuhet në deklaratë.

Udhëheqësit do të diskutojnë gjithashtu rrugën e Ukrainës drejt BE-së, duke përfshirë përpjekjet e vendit për reforma dhe hapat drejt anëtarësimit. Do të diskutohet gjithashtu edhe forcimi i mbrojtjes së Evropës, veçanërisht në dritën e shkeljeve të fundit të hapësirës ajrore të disa shteteve anëtare të BE-së nga Rusia.

Në Kopenhagen , udhëheqësit do të përqendrohen në masa konkrete për të arritur objektivin “Gatishmëria Mbrojtëse 2030”. Diskutimet pritet të përqendrohen, në veçanti, në zhvillimin e shpejtë të aftësive të përbashkëta, mbështetjen për krahun lindor dhe qeverisjen, duke përfshirë mbikëqyrjen dhe koordinimin politik. Udhërrëfyesi për hapat e ardhshëm në zbatimin e objektivit të gatishmërisë mbrojtëse të BE-së do të paraqitet dhe diskutohet në takimin zyrtar të Këshillit Evropian më 23-24 tetor 2025.

BalkanWeb

