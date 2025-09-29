Rusia shfaq shenjat e para të krizës, në Krime karburanti po jepet me racion
Autoritetet ruse në Krime kanë ngrirë çmimet e karburantit dhe kanë vendosur një racionim në blerjet e benzinës për të adresuar mungesat e shkaktuara nga sulmet e vazhdueshme me dronë ukrainasë ndaj rafinerive ruse.
Guvernatori rajonal i Krimesë, Sergei Aksyonov, tha sot se shoferët në Krime, të cilën Rusia e aneksoi nga Ukraina në vitin 2014, do të jenë në gjendje të blejnë 30 litra karburant në të njëjtën kohë.
Aksyonov njoftoi gjithashtu një ngrirje të çmimeve për lloje të ndryshme të naftës dhe benzinës, një masë që synon të lehtësojë pakënaqësinë publike për mungesat.
Aksyonov e njoftoi këtë vendim nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale, duke thënë se pati një takim me tregtarët e karburanteve për të gjetur një zgjidhje për krizën.
“U kërkoj banorëve të Krimesë të mos grumbullojnë benzinë dhe të furnizohen me karburant automjetet e tyre si zakonisht.”
Rusia kohët e fundit ndaloi eksportet e benzinës për të frenuar mungesat dhe po përgatitet të vendosë kufizime në eksportin e naftës për tregtarët. Por ekspertët nuk presin që këto kufizime të kenë një ndikim të rëndësishëm në flukset.
Shoferët në qytetin rus të Nizhny Novgorod, në lindje të Moskës, kanë raportuar probleme me benzinën. Një shofer taksie që u prezantua si Alexei tha se kishte vizituar dy stacione benzine që kishin mbaruar benzinën e klasave 92 dhe 95.