LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Aksident në Vlorë, 3 automjete përplasen në rrugën Transballkanike

Lajmifundit / 29 Shtator 2025, 20:24
Aktualitet

Aksident në Vlorë, 3 automjete përplasen në rrugën

Një aksident i rëndë raportohet se ka ndodhur pasditen e sotme në Vlorë, ku janë përfshirë 3 makina.

Mësohet se ngjarja ka ndodhru në rrugën Transballkanike, ku 3 automjete janë përplasur dhe paraprakisht dyshohet se ka persona të plagosur.

Policia ndodhet në vendngjarje për të verifikuar shkaqet e aksidentit, e po ashtu edhe ambulanca që po u vjen në ndihmë personave të përfshirë në ngjarje.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion