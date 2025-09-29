Aksident në Vlorë, 3 automjete përplasen në rrugën Transballkanike
Lajmifundit / 29 Shtator 2025, 20:24
Aktualitet
Një aksident i rëndë raportohet se ka ndodhur pasditen e sotme në Vlorë, ku janë përfshirë 3 makina.
Mësohet se ngjarja ka ndodhru në rrugën Transballkanike, ku 3 automjete janë përplasur dhe paraprakisht dyshohet se ka persona të plagosur.
Policia ndodhet në vendngjarje për të verifikuar shkaqet e aksidentit, e po ashtu edhe ambulanca që po u vjen në ndihmë personave të përfshirë në ngjarje.