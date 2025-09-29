LEXO PA REKLAMA!

Në datat 13 dhe 14 tetor, Tirana pret Forumin e parë të Investimeve BE-Ballkani Perëndimor

Lajmifundit / 29 Shtator 2025, 20:10
Aktualitet

Zhvillimi i Forumit përbën një moment strategjik në integrimin ekonomik të rajonit me Bashkimin Evropian.

Ai ofron mundësi për të tërhequr investimet e huaja direkte, për të nxitur inovacionin dhe për të përshpejtuar integrimin ekonomik të Ballkanit Perëndimor, duke nxitur në këtë mënyrë zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik në rajon.

Në datat 13 dhe 14 tetor, Tirana do të mirëpresë Forumin e parë të Investimeve BE-Ballkani Perëndimor, i mbështetur nga Komisioni Europian, që synon të forcojë bashkëpunimin ekonomik dhe mundësitë e investimit midis vendeve të Ballkanit Perëndimor (Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia) dhe shteteve anëtare të Bashkimit Evropian (BE).

