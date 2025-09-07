Rusia sulmon Kievin natën, 1 foshnjë midis tre të vrarëve dhe 18 të plagosur. Zjarr në selinë e qeverisë
Një foshnjë ishte midis tre personave që vdiqën në sulmet e Rusisë gjatë natës në Kiev, të cilat plagosën 18 persona dhe i vunë flakën dhjetëra ndërtesave në kryeqytet, përfshirë selinë e qeverisë, thanë zyrtarët ukrainas të dielën.
Kryebashkiaku i Kievit, Vitali Klitschko, tha se një zjarr shpërtheu në ndërtesën qeveritare në qendër të qytetit pas sulmit, i cili filloi me dronë që binin poshtë, të ndjekur nga sulme me raketa.
Dëshmitarë të Reuters panë tym të dendur që ngrihej nga ndërtesa në lagjen Pecherskyi të qytetit.
Sulmet me dronë vranë foshnjën dhe një grua të re, tha Klitschko në aplikacionin e mesazheve Telegram, ndërsa një grua shtatzënë ishte midis pesë të plagosurve të shtruar në spital.
Më parë, Klitschko kishte thënë se një grua e moshuar vdiq në një strehë bombash në lagjen me gjethe Darnytskyi në lindje të lumit Dnipro, vendi i dy vdekjeve të tjera.
Zyrtarët e emergjencës shtetërore thanë se një zjarr shpërtheu në dy nga katër katet e një ndërtese banimi në lagjen e goditur nga sulmi me dron, me strukturën e saj të shkatërruar pjesërisht.
Në lagjen perërndimore të Sviatoshynskyi, disa kate të një ndërtese banimi nëntëkatëshe u shkatërruan pjesërisht, thanë Klitschko dhe zyrtarët e emergjencës.
Mbetjet e dronit që binin shkaktuan zjarre në një pallat 16-katësh dhe dy ndërtesa të tjera nëntëkatëshe, shtoi kryebashkiaku.
Tymi dilte nga ndërtesat e apartamenteve, disa me dysheme pjesërisht të shembura dhe fasada të shkatërruara, në fotografitë e postuara në mediat sociale nga zyrtarët e emergjencës.
Rusia “po godiste qëllimisht dhe me vetëdije objektiva civile”, tha në Telegram Timur Tkachenko, kreu i administratës ushtarake të kryeqytetit.
Dhjetëra shpërthime tronditën qytetin qendror të Ukrainës, Kremençuk, duke ndërprerë energjinë elektrike në disa zona, tha kryebashkiaku Vitalii Maletskyi në Telegram.
Sulmet ruse në Krivyi Rih në të njëjtin rajon shënjestruan infrastrukturën e transportit dhe urbane, tha në Telegram Oleksandr Vilkul, kreu i administratës ushtarake, por nuk u raportua për të lënduar.
Në qytetin jugor të Odesës, infrastruktura civile dhe ndërtesat e banimit u dëmtuan, me zjarre që shpërthyen në disa blloqe apartamentesh, tha guvernatori rajonal Oleh Kiper në Telegram.
Moska nuk dha menjëherë komente. Të dyja palët mohojnë se kanë synuar civilët në sulme, por mijëra njerëz kanë vdekur në luftën që Rusia nisi me një pushtim në shkallë të plotë të Ukrainës në shkurt të vitit 2022.
Ndërsa Ukraina perëndimore përballet me kërcënimin e sulmeve ajrore, Polonia aktivizoi avionët e saj dhe të aleatëve për të garantuar sigurinë ajrore, tha komanda operative e forcave të armatosura polake.
Raportimi nga Pavel Polityuk dhe Valentin Ogirenko në Kiev dhe Lidia Kelly në Melbourne; Redaktimi nga William Mallard dhe Clarence Fernandez.