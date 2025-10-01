LEXO PA REKLAMA!

Kanceri i gjirit, mbi 800 raste në vit në Shqipëri

Lajmifundit / 1 Tetor 2025, 19:58
Kanceri i gjirit mbetet sëmundja më e përhapur tek gratë në mbarë botën, duke u renditur i dyti për nga numri i rasteve të reja.

Edhe Shqipëria po përballet me një rritje të ndjeshme të këtij fenomeni, me 805 raste të reja të regjistruara vetëm gjatë vitit 2024.

Sipas të dhënave të Institutit të Shëndetit Publik, më shumë se 75% e rasteve diagnostikohen tek gratë mbi moshën 50 vjeç, ndërsa mosha mediane në momentin e diagnozës është 57 vjeç.

Në raste të rralla, sëmundja është evidentuar edhe tek meshkujt, me 10 raste të raportuara vitin e kaluar.

Drejtoresha e ISHP-së, Dorina Toçi, thekson se pavarësisht rritjes së numrit të rasteve, një zhvillim pozitiv është ulja e vdekshmërisë. “Ajo që shihet nga rastet e zbuluara është se kemi një ulje të vdekshmërisë në popullatë për këtë sëmundje, pasi edhe zbulimi i rasteve po bëhet më shpejt,” tha Toçi.

Specialistët e shëndetit publik apelojnë për kontrolle të rregullta dhe ndërgjegjësim të shtuar, duke theksuar se diagnostikimi i hershëm mbetet arma më e fortë në luftën kundër kancerit të gjirit.

