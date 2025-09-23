Qeveria daneze i quan dronët në aeroporte “sulm”
Shfaqja e disa dronëve ka çuar në mbyllje dhe anulime fluturimesh për orë të tëra në aeroportet kryesore në Danimarkë dheNorvegji.
Ende nuk është e qartë se kush ose çfarë qëndron pas kësaj. Por një gjë është e sigurt: Autoritetet daneze e konsiderojnë incidentin në Aeroportin e Kopenhagenit një sulm.
Është “sulmi më serioz deri sot kundër infrastrukturës kritike daneze”, tha Kryeministrja Mette Frederiksen në një deklaratë.
Ajo nuk shprehu dyshime specifike se kush mund të jetë përgjegjës. “Sigurisht, ne nuk po përjashtojmë asnjë mundësi se kush qëndron pas tij”, deklaroi ajo. Megjithatë, është e qartë se incidenti është në përputhje me zhvillimet e fundit në sulme të tjera me dronë, shkelje të hapësirës ajrore dhe sulme hakerash në aeroportet evropiane. “Kjo thotë shumë për kohërat në të cilat jetojmë dhe për çfarë duhet të jemi të përgatitur si shoqëri”, deklaroi kryeministrja.
Gjatë fundjavës, një sulm kibernetik ndaj një ofruesi shërbimesh TI çrregulloi disa aeroporte evropiane. Në mesin e shtatorit, dronët u shfaqën në hapësirën ajrore polake dhe disa ditë më vonë, avionë luftarakë pushtuan hapësirën ajrore të Estonisë.
NATO e bën Rusinë përgjegjëse për shkeljet e hapësirës ajrore. Përpara komenteve të Frederiksenit, Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenski kishte lënë të kuptohej një lidhje ruse me shfaqje e dronëve. Megjithatë, ai nuk dha prova konkrete.
Policia beson se është i përfshirë një “aktor i aftë”
Ndërkohë, policia daneze ka publikuar gjetjet e saj fillestare mbi incidentin e Kopenhagës. Dronët vinin nga drejtime të ndryshme, ndiznin dhe fiknin dritat dhe u zhdukën pas disa orësh, sipas hetuesit kryesor të policisë së Kopenhagës, Jens Jespersen. Ato kontrolloheshin nga një pilot me përvojë, i cili me sa duket donte të demonstronte aftësitë e tij. “Kemi arritur në përfundimin se ky është ajo që ne do ta quanim një aktor i aftë”. Ai kishte “aftësinë, vullnetin dhe mjetet” për të “paraqitur veten” në këtë mënyrë.
Ai nuk e dinte se kush mund të ishte saktësisht ky aktor. Kur u pyet se në çfarë mase mund të jetë e përfshirë Rusia, Jespersen u përgjigj: “Nuk mund të them asgjë për këtë. Thjesht nuk e di.” Nuk kishte ndonjë rrezik specifik për njerëzit.
Mbyllje për orë të tëra
Për shkak të shfaqjes së dy ose tre dronëve të mëdhenj, trafiku ajror në aeroportin e kryeqytetit danez u mbyll për rreth katër orë nga nata e së hënës deri në orët e para të mëngjesit. Në të njëjtën kohë, Aeroporti i Oslos në Norvegji u mbyll gjithashtu rreth mesnatës dhe u rihap rreth tre orë e gjysmë më vonë. Hetuesit norvegjezë po hetojnë shkallën e kësaj lidhjeje me dronët në Kopenhagen.
Të martën, mbyllja vazhdoi të shkaktonte probleme në Aeroportin e Kopenhagenit.Sipas të dhënave të aeroportit, rreth 100 fluturime në Kopenhagen u anuluan për shkak të shfaqjes së dronit, duke përfshirë disa udhëtime për në dhe nga Gjermania. Në total, u prekën rreth 20,000 pasagjerë. Pritet të ketë vonesa të mëtejshme në ngritje dhe ulje. DW