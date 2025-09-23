Parashikimet për fundin e botës pushtojnë TikTok-un, ja për çfarë bëhet fjalë
Një trend i ri po përhapet me shpejtësi në rrjetet sociale, ku shumë njerëz po flasin për fundin e botës dhe një ngjarje të quajtur “Rrëmbimi” që pritet të ndodhë më 23 ose 24 shtator.
Kjo ide u bë e njohur nga një pastor nga Afrika e Jugut, Joshua Mhlakela, i cili thotë se ka pasur një vizion nga Jezusi dhe se fundi i botës është shumë afër. Ai u shpreh se është 100% i sigurt për këtë.
Që nga ajo kohë, mbi 395,000 video në TikTok kanë përmendur “Rrëmbimin”, ndërsa shumë njerëz kanë kërkuar në Google për këtë temë, duke u rritur kërkimet me 5,000%.
Në video njerëzit japin këshilla se si të përgatiten për këtë ngjarje, si të mbijetojnë dhe si t’i ndihmojnë ata që nuk janë “rrëmbyer”.
Disa e marrin seriozisht, ndërsa të tjerë e shohin me humor. Për shembull, një përdorues tha: “Do të marr makinën dhe paratë tua, është sakrifica ime për rrëmbimin.”
Çfarë është “Rrëmbimi”?
“Rrëmbimi” është një besim i krishterë që thotë se një ditë Jezusi do të kthehet dhe do të marrë me vete të gjithë njerëzit që i besojnë atij, duke i lënë të tjerët pas në Tokë për të kaluar vështirësi të mëdha.
Edhe pse fjala “rrëmbim” nuk gjendet saktësisht në Bibël, kjo ide vjen nga disa pjesë të saj.
Ky trend ka bërë që disa njerëz të shesin shtëpitë e tyre dhe të përgatiten për fundin e botës, ndërsa të tjerë e marrin thjesht si një shaka të rrjetit.
Pra, edhe pse fundi i botës nuk është i sigurt, ky trend po bën bujë dhe po bën shumë njerëz të flasin për të në internet./TheSun