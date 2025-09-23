"Putini po përgatitet për konflikt me NATO-n", mediat britanike: Rusia mobilizoi 292 mijë rekrutë të rinj
Analistët kanë paralajmëruar se presidenti rus Vladimir Putin mund të jetë duke ndërtuar një rezervë strategjike me rekrutë të rinj ushtarakë në përgatitje për konflikt të drejtpërdrejtë me aleancën ushtarake të NATO-s .
Një burim i brendshëm rus tha se rreth 292,000 persona nënshkruan kontrata me Ministrinë Ruse të Mbrojtjes midis fillimit të vitit 2025 dhe 15 shtatorit, një mesatare prej 7,900 në javë, sipas Institutit për Studimin e Luftës.
Burimi, i cili ka “ofruar vazhdimisht raporte të sakta në lidhje me ndryshimet në komandën ushtarake ruse”, tha se disa nga këta rekrutë ishin pjesë e një rezerve strategjike forcash që Rusia ka ndërtuar që nga fillimi i korrikut 2025, citon Daily Mail.
ISW vlerësoi se rënia e viktimave ruse gjatë verës mund t’i ketë lejuar komandës ushtarake ruse të ndiqte krijimin e një force rezervë të konsiderueshme.
Ai shtoi se raportet 'tregojnë se Kremlini nuk është i interesuar të përfundojë luftën kundër Ukrainës, por mbetet i përkushtuar për të arritur qëllimet e tij të luftës në fushën e betejës dhe mund të jetë duke u përgatitur për një konflikt me [NATO-n]'.
"Krijimi i raportuar i një rezerve strategjike si pjesë e përgatitjeve më të gjera të Kremlinit për një konflikt të mundshëm Rusi-NATO në të ardhmen, veçanërisht ndërsa Rusia intensifikon programet e saj ushtarake-patriotike rinore që synojnë të rekrutojnë të rinj rusë në ushtri në vitet që vijnë."
Pavarësisht se bëri publike propozimet për paqe dhe u zotua të hënën se do t’i përmbahet Traktatit të Ri për Reduktimin e Armëve Strategjike (New START) për një vit pas skadimit të tij në shkurt të vitit të ardhshëm, aktiviteti rus në kufirin me Evropën ka rritur tensionet ditët e fundit.k
Sekretarja e Brendshme britanike, Yvette Cooper, njoftoi të hënën se avionët luftarakë britanikë ishin gati të “përballeshin” me avionët rusë që shkelnin hapësirën ajrore të NATO-s, pas një sërë ndërhyrjesh të raportuara gjatë dy javëve të fundit.
Se fundi, Estonia pretendoi se tre avionë luftarakë rusë kishin shkelur hapësirën e saj ajrore të premten, pasi Polonia dhe Rumania akuzuan Rusinë për ndërhyrje me dronë. Rusia mohoi se kishte synuar qëllimisht objekte në territorin polak.
Inkursionet ndodhën gjithashtu në sfondin e stërvitjeve të përbashkëta Zapad të Rusisë me Bjellorusinë në kufirin me NATO-n. Vëzhgues të huaj u ftuan në stërvitjet e vitit 2021, të cilat dukeshin shumë më të vogla se ato të fundit.
Megjithatë, analistët theksuan precedentin e Rusisë që përdori stërvitjet për të ndërtuar forca përpara pushtimit të Gjeorgjisë në vitin 2008 dhe Ukrainës në vitin 2022.
Natia Seskuria, eksperte ndërkombëtare e sigurisë dhe bashkëpunëtore në Institutin Mbretëror të Shërbimeve të Bashkuara (RUSI), i tha Daily Mail: “Ne e dimë që Rusia i ka përdorur këto stërvitje për të testuar skenarë të ndryshëm të lojërave të luftës.
Në vitin 2008 kundër Gjeorgjisë dhe më pas kundër Ukrainës, stërvitjet Zapad i paraprinë operacioneve aktuale ushtarake, luftërave që Rusia ka nisur kundër këtyre vendeve.”
"Shkalla është shumë më e reduktuar. Por është gjithashtu një mundësi për Rusinë që në thelb të testojë skenarë të ndryshëm dhe gjithashtu t'i tregojë Perëndimit se ata janë ende të përkushtuar ndaj planeve të tyre, të cilat përfshijnë, sigurisht, kryesisht fitimin e luftës në Ukrainë."
Si stërvitjet Zapad, të cilat do të ishin planifikuar vite më parë, ashtu edhe inkursionet me dronë janë “një mënyrë që Putini të komunikojë se nuk është vetëm Ukraina për të cilën janë të interesuar dhe se planet e Rusisë mund të shkojnë përtej Ukrainës”.
Forcat ruse kanë pësuar humbje të mëdha pas tre vitesh e gjysmë konflikti në Ukrainë. Në qershor, Ministria Britanike e Mbrojtjes vlerësoi se Rusia kishte pësuar një milion viktima që nga fillimi i luftës, përfshirë të vdekur dhe të plagosur.
Inteligjenca ukrainase vlerëson se popullsia e Rusisë mund të bjerë me 25 përqind brenda 50 viteve të ardhshme, kryesisht për shkak të luftës.
Por Putin tha javën e kaluar se aktualisht në vijën e frontit rus ndodhen ende “mbi 700,000 njerëz”.
Rusia aktualisht po kalon një luftë të ashpër rraskapitëse, ndërsa intensifikon fushatën e saj për të pushtuar rajonin e Donetskut, në lindje të Ukrainës. Rusia tani kontrollon rreth 70 përqind të rajonit, me forcat ukrainase të shtyra prapa në një varg prej katër qytetesh të quajtura 'brezi i fortesës', ku ato kanë sprapsur përparimet ruse për vite me radhë.