I dehur në makinë, 51-vjeçari tentoi të korruptonte policët, përfundon në pranga

Lajmifundit / 23 Shtator 2025, 11:15
Aktualitet

I dehur në makinë, 51-vjeçari tentoi të korruptonte

Policia Rrugore e Durrësit ka goditur një rast tjetër të tentativës për të korruptuar efektivët në terren, duke e çuar në 28 numrin total të drejtuesve të automjeteve të arrestuar ose proceduar që nga fillimi i këtij viti për këtë vepër penale.


Raportohet se u arrestua shtetasi G. R., 51 vjeç, banues në Durrës, i cili po drejtonte mjetin në gjendje të dehur. Gjatë kontrollit, ai tentoi t’u ofronte efektivëve 20 euro për të shmangur testin e alkoolit. Pavarësisht përpjekjes, testi u krye dhe rezultoi se ai kishte një normë prej 0.71 mg/l alkool në gjak.

Sakaq, materialet i janë referuar Prokurorisë së Durrësit për veprime të mëtejshme.

