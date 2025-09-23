LEXO PA REKLAMA!

Shkarkimi i Erion Veliajt/ Vijon mbledhja e Komisionit të Ligjeve, debate mes PS dhe opozitës

Lajmifundit / 23 Shtator 2025, 11:21
Politikë

Shkarkimi i Erion Veliajt/ Vijon mbledhja e Komisionit të Ligjeve, debate

Vijon në ambientet e Këshillit Bashkiak të Tiranës mbledhja e Komisionit të Ligjeve, ku po shqyrtohet kërkesa e këshilltarëve të Partisë Socialiste për shkarkimin e kryebashkiakut Erion Veliaj.

Mbledhja raportohet se është shoqëruar me debate të forta mes këshilltarëve socialistë dhe atyre të opozitës.


Këshilltarët e opozitës kanë kërkuar që, krahas kërkesës së PS-së, të merret në shqyrtim edhe kërkesa e tyre e depozituar disa muaj më parë, e cila ka të njëjtin objekt: shkarkimin e Veliajt për mungesë të zgjatur në detyrë.

Nga ana tjetër, përfaqësuesit e PS-së kanë këmbëngulur se rrethanat janë të reja dhe se aktualisht po shqyrtohet vetëm kërkesa e paraqitur nga grupi i tyre në Këshillin Bashkiak.

Në orën 15:00 pritet të mblidhet Kryesia e Këshillit Bashkiak, e cila do të diskutojë për vendimmarrjen e Komisionit të Ligjeve dhe nëse kjo kërkesë do t’i kalojë Këshillit të plotë për shqyrtim.

Mbledhja përfundimtare e Këshillit Bashkiak është caktuar për orën 16:00, ku pritet të diskutohet zyrtarisht kërkesa për shkarkimin e Erion Veliajt nga posti i kryetarit të Bashkisë Tiranë.

