Pronari grek i kampingut ia kishte lënë trashëgiminë kujdestarit shqiptar! U vranë të dy, nipi i biznesmenit…
Motive personale dhe pronësie. Këto janë dy pistat ku po heton policia greke për krimin e rëndë të fundjavës së kaluar të ndodhur në një kamping në Finikounda të Korinthit.
Të vrarë mbetën të dielën pronari grek i një kampingu dhe punëtori i tij shqiptar (kujdestari). Autori u arratis dhe u shpall në kërkim, por nuk është arrestuar ende dhe besohet se është një i mitur që e njihte viktimën grek.
Hetimet e deritanishme kanë zbuluar se kujdestari shqiptar i kampingut kishte trashëguar një pasuri të konsiderueshme nga pronari i tij. Ky i fundit, që gjithashtu u vra, mësohet se pasurinë e tij ia kishte lënë si trashëgimi shqiptarit dhe një të afërmi tjetër.
Dyshimet bien mbi të afërm të biznesmenit. Nipi gjithashtu ka qenë në vendngjarje, por nuk u prek nga plumbat dhe motiv besohen konfliktet e pronësisë, pasi pasurinë do e merrte kujdestari i kampingut, që nuk kishte lidhje familjare me të.
Sipas informacioneve nga “Protothema”, hetuesit e Policisë Helenike që po merren me çështjen kanë përjashtuar tashmë grabitjen si motiv dhe duken të bindur se pas sulmit fshihen arsye të tjera, më personale.
Duke marrë parasysh dy sulmet që pronari i kampingut dyshohet se kishte marrë në të kaluarën e afërt nga një person i panjohur (ai nuk përmendi askënd specifik për autoritetet), policia po shqyrton mundësinë që të jetë i njëjti autor.
“Pyetjet kryesore që u kërkohet të përgjigjen janë dy: E para është nëse autori dhe viktimat njiheshin me njëri-tjetrin dhe në çfarë mënyre? E dyta është nëse ka dikush që do të përfitonte nga vdekja e pronarit të kampingut dhe që mund të “urdhëronte” vrasjen e tij. Kjo për shkak se viktima kishte pronë të konsiderueshme, me informacione që tregojnë se ai kishte caktuar kujdestarin e vrarë dhe një të afërm si trashëgimtarë të tij të vetëm. Kjo është arsyeja pse policia po analizon të gjitha kontaktet e viktimës për të përcaktuar nëse ai mbante kontakte me njerëz që mund t’i dëshironin të keqen”, shkruan media greke në fjalë.
Fakti që motivet janë personale është i dukshëm edhe nga mënyra se si vepronte autori i ri. Ai e la motorin e tij në hyrje të objektit, hyri në zonë duke ecur pa mbuluar tiparet e fytyrës (ai ndoshta e dinte se nuk kishte kamera në zonë), qëndroi para pronarit të kampingut dhe kujdestarit (punëtorit shqiptar) dhe i ekzekutoi ata me gjakftohtësi. Pastaj, pa hequr asnjë send nga zona, ai u kthye në automjetin e tij dhe iku me vrap.
Policia nuk gjeti asnjë gëzhojë në vendngjarje, gjë që përforcon vlerësimin se arma e vrasësit ishte një revolver. Burri i parë u vra në vend, brenda zyrës së biznesit, ndërsa viktima e dytë, kujdestari, u përpoq të arratisej, por autori e qëlloi pas shpine dhe e vrau.
Nipi i pronarit, i cili ishte në vendngjarje në kohën e krimit, shpëtoi mrekullisht. Siç i tha burri policisë, autori qëlloi drejt tij, por nuk arriti ta qëllonte. Dëshmitari nuk e ka identifikuar autorin.