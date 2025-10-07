Ndalohen pajisjet për transplantin e flokëve në Aeroportin “Adem Jashari”
Më 7 tetor 2025, Dogana e Kosovës ka shpallur se ka ndaluar pajisje profesionale për ndërhyrje estetike që lidhen me transplantin e flokëve, në Aeroportin Ndërkombëtar “Adem Jashari”. Këto pajisje u gjetën gjatë skanimit të bagazheve të një udhëtari që po përpiqej të hynte në territoryn e Kosovës. Njoftimi detaylon se mallrat e sekuestruara përfshijnë instrumente mjekësore, pajisje ndihmëse, materiale sterile, si dhe preparate për trajtime post-intervencionale.
Dogana e Kosovës theksoi se këto mallra janë ndaluar përkohësisht deri në përfundimin e procedurave të zakonshme dhe theksoi rëndësinë që çdo qytetar të deklarojë mallrat që transporton me vete kur hyn në vend. Mosdeklarimi i mallit përbën një shkelje ligjore, dhe Dogana insiston në ndjekjen rigoroz të këtij rregulli për të parandaluar çdo keqpërdorim të mundshëm.
Masa e ndërmarrë tregon përkushtimin e institucioneve kosovare për të ruajtur sigurinë dhe rregullin në kufij, si dhe për të kontrolluar fluksin e pajisjeve dhe produkteve që hyjnë në vend.
Kjo është një pjesë e rëndësishme e përpjekjeve për të siguruar që çdo aktivitet ekonomik dhe shëndetësor që ndodh në Kosovë të jetë i rregullt dhe i kontrolluar. Ndërsa Dogana vazhdon me procedurat administrative për rastin e ndaluar, ky incident i shërben si një kujtesë për udhëtarët për të qenë të vetëdijshëm dhe në përputhje me ligjet dhe rregullat e vendit.
Përveç përmendjes së pajisjeve dhe procedurave, njoftimi i Doganës hap një debat më të gjerë mbi nevojën për rregullimin e tregtisë në fushën e shëndetit dhe estetikës, sidomos në një kohë kur interesimi për procedurat estetike është në rritje. Kjo situatë mund të sjellë nevoja për më shumë informacione dhe udhëzime për ata që synojnë të sjellin produkte të tilla në Kosovë.