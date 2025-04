Policia e Shtetit bën bilancin e marsit: 15 ngjarje kriminale të zbardhura gjatë muajit të kaluar

Policia e Shtetit, gjatë muajit mars 2025 ka finalizuar 67 operacione policore në vend dhe 20 operacione policore ndërkombëtare, si dhe ka vënë në pranga 555 autorë të dyshuar veprash penale. Behgjet Pacolli denoncon skemë mashtrimi: Persona të panjohur po marrin para në emrin tim!

Në një njoftim zyrtar, Policia e Shtetit theksoi se “gjatë muajit mars gjithashtu janë sekuestruar 10 kallëpe lënde eksplozive plastike dhe 7 granata, 27 armë zjarri dhe sasi e konsiderueshme municioni si dhe janë sekuestruar rreth 80 kg kanabis sativa, qindra doza dhe 1890 fara të kësaj lënde, sasi dhe doza kokaine, si dhe doza heroine”.

Sipas Policisë, janë zbuluar dy banesa në Tiranë, të pajisura me llamba për të kultivuar bimë kanabis sativa. Gjatë punës së saj gjatë muajit mars, Policia e Shtetit ka sekuestruar rreth 500 000 euro me burime të dyshimta, të padeklaruara në PKK-të Port Durrës, Rinas, Morinë dhe Kakavijë.

Policia e Shtetit informon se janë zbardhur 15 ngjarje kriminale që kanë përfshirë, dëmtime pronash me lëndë plasëse ose djegëse, kanosje për dhënie pasurie, plagosje dhe aksidente me pasoja; si dhe janë finalizuar 20 operacione për zbardhjen e vjedhjeve, vjedhjeve me thyerje dhe vjedhjeve me dhunë.

Gjithashtu Policia e Shtetit u ka dhënë ndihmë 10 turistëve: grekë, çekë, kroatë, francezë dhe gjermanë, që patën nevojë në Dajt, Velipojë, Llogora, Odrie dhe Këlcyrë.

Po ashtu, Policia Rrugore dhe flota e pajisjeve inteligjente kanë monitoruar në mënyrë të vazhdueshme akset rrugore, me objektivin madhor, sigurinë rrugore.

Në pranga kanë përfunduar 150 drejtues mjetesh, nga të cilët: 111 për drejtim të mjetit, në gjendje të dehur; 39 për drejtim të mjetit, pa leje drejtimi si dhe janë pezulluar 313 leje drejtimi për tejkalim të normave të shpejtësisë, për drejtim të mjetit, në ndikimin e pijeve alkoolike dhe për shkelje të tjera të Kodit Rrugor, për të cilat parashikohet kjo masë.

Ndërkohë janë marrë 1190 masa administrative për shpejtësi mbi normën e lejuar, me sanksion pezullimin e lejes së drejtimit, raste për të cilat drejtuesit e automjeteve kanë paguar dyfishin e gjobës maksimale dhe zbritje nga 6 deri në 12 pikë nga leja e drejtimit.



Policia Kufitare ka hartuar dhe zbatuar analiza të posaçme risku, dhe ka kryer kontrolle intensive ndaj shtetasve dhe mjeteve, për të parandaluar dhe goditur krimet në kufi, ku janë goditur 61 raste të kalimit të kundërligjshëm të kufijve dhe dhënies ndihmë për këtë paligjshmëri.