Persona të armatosur qëllojnë 30 herë mbi makinën e tij, si i shpëtoi vdekjes gardiani (Video)

Njihuni me gardianin Leo Prinsloo, i cili u përball me një bandë grabitësish të armatosur në Afrikën e Jugut, që qëlluan me 30 plumba në makinën e tij të sigurisë. Mediat e huaja shkruajnë se Prinsloo po shoqëronte një ngarkesë me vlerë, me një makinë të blinduar tip “Toyota Land Crusier.

Pamjet janë publikuar online, ku si fillim dëgjohen disa të shtëna, ku si pasojë u dëmtua dritarja e makinës së blinduar.

Ajo që ka tërhequr më së shumti vëmendjen është se si Leo, i cili ka mbi 12 vite në Shërbimet Speciale në Policinë e Afrikës së Jugut, qëndron i qetë gjatë sulmit.