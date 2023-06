“Perëndimi dhe Kievi donin që rusët të vrisnin njëri-tjetrin”, Putin: Kishim marrë masa për ndalimin e rebelimit

Presidenti rus Vladimir Putin në një adresim për qytetarët sot është shprehur në lidhje me rebelimin e grupit ushtarak Wagner, duke thënë se veprimet e këtyre të fundit ishin kriminale.

Putin u shpreh më tej se “çdo lloj shantazhi ndaj Rusisë është i dënuar të dështojë”, dhe se Perëndimi e Kievi donin që ushtarët rusë të vrisnin njëri-tjetrin gjatë këtij episodi.

Sakaq, kreu i Kremlinit deklaroi se rebelimi do të ishte ndaluar edhe nëse Ëagner nuk do të tërhiqej pas bisedimeve me Lukashenkon pasi sipas tij Moska kishte marrë të gjitha masat.