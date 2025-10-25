Nuk ka qetësi në burg/ Ish-presidenti Nicolas Sarkozy kërcënohet nga të burgosurit e tjerë, videoja bëhet virale në rrjet
Ish-presidenti i Francës, Nicolas Sarkozy po përballet me kërcënime dhe fyerje nga të burgosurit e tjerë, pavarësisht masave të forta të sigurisë.
Në videot e publikuara në rrjetet sociale, dëgjohen të burgosurit duke bërtitur, fyejnë dhe dhe duke e thërritur me emër gjatë natës, me qëllim që të mos flejë.
Vetëm një ditë më parë, tre të burgosur u ndaluan pas publikimit të një videoje tjetër, ku dëgjoheshin po ashtu kërcënime ndaj ish-presidentit.
Hetim i hapur për kërcënime ndaj jetës së Sarkozy-t:
Nouvelle nuit au Club Med pour Sarkozy— Jacques Renardiere (@JRenardiere) October 24, 2025
Malgré les gardes à vue de 3 personnes, de nombreux détenus de la prison de la Santé, ont fait du bruit pour empêcher Nicolas Sarkozy de dormir
Il s'est plaint à son avocat : "Tous les prisonniers font du bruit, ils crient, ils hurlent"???????? pic.twitter.com/uVQZqpYjUO
Prokuroria e Parisit ka sekuestruar dy telefona celularë dhe ka hapur një hetim për kërcënime ndaj jetës së Nicolas Sarkozy-t, ndërsa policia po punon për identifikimin e të gjithë personave të përfshirë.
Ngjarja ka ngjallur shqetësim mbi sigurinë e ish-presidentit, duke vënë në pah tensionet brenda burgut dhe nevojën për kontrolle më të rrepta.