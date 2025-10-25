Arrestohen 9 anëtarët e organizatës shqiptaro-bullgare në Gjermani! Sky ECC nxjerr zbuluar rrjetin e drogës
Një rrjet i madh ndërkombëtar i trafikut të drogës është shkatërruar pas zbulimit të komunikimeve të koduara, në kuadër të hetimeve të autoriteteve gjermane. Anëtarët e bandës, me prejardhje shqiptaro-bullgare, do të përballen me deri në nëntë vjet burg.
Një organizatë ndërkombëtare e trafikimit të drogës është nën hetim, pasi autoritetet zbuluan rrjetin e saj kompleks të kontrabandës. Banda përdorte automjete të modifikuara me mjeshtëri me ndarje të fshehura për të transportuar sasi të mëdha droge. Këto automjete inspektoheshin sistematikisht për gjurmues GPS, një tregues i profesionalizmit dhe gatishmërisë së tyre për të shmangur zbulimin.
Zbulimi i madh në hetim erdhi pasi sistemi i komunikimit “SKY ECC” u hakua në pranverën e vitit 2021. Kjo çoi në identifikimin e gjashtë PIN-eve të përdoruesve, të cilët komunikonin shpesh në lidhje me logjistikën e transportit të drogës. Edhe pse nuk u bë identifikim i drejtpërdrejtë, komunikimet tregonin për disa apartamente të marra me qira përmes të njëjtës kompani qiraje në rajonet Zaventem, Sint-Stevens-Woluwe, Diegem dhe Meise. Hetimet e mëtejshme në njërën nga këto apartamente nxorën një provë thelbësore: një letër, e cila e çoi policinë te të dyshuarit. Ky zbulim e përshpejtoi ndjeshëm procesin, duke kulmuar në çështjet aktuale kundër anëtarëve të bandës.