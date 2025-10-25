LEXO PA REKLAMA!

Këta janë 7 personazhet që pritet të jenë pjesë e “Big Brother VIP 5”

Lajmifundit / 25 Tetor 2025, 14:00
Showbiz

Këta janë 7 personazhet që pritet të jenë pjesë e "Big Brother VIP 5"

Thashethemet dhe spekulimet për personazhet që do të jenë pjesë e edicionit të pestë të “Big Brother VIP Albania” po shtohen në rrjetet sociale, ndërsa kanë nisur të qarkullojnë shtatë emra të njohur që thuhet se do t’i bashkohen formatit.

Sezoni i ri i “BBVA” pritet të nisë rreth mesit të dhjetorit, dhe publiku është në pritje të zbulimit të emrave që do t’i bashkohen shtëpisë më të famshme në Shqipëri.

Sipas burimeve të ndryshme në media, shtatë emrat e parë që pritet të jenë pjesë e kastit të banorëve të rinj janë:

Kristi Lamaj,
Hilda Kërtalli,
Këngëtarja Lore,
Kleoniki Delijorgji,
Kostana Morava,
Renee Reffo,
Vitmar Basha.

Ky publikim i emrave, ndonëse ende i pakonfirmuar zyrtarisht nga produksioni, tregon qartë se pritshmëritë e publikut janë të larta dhe se Big Brother VIP pritet të sjellë personazhe nga fusha të ndryshme të showbiz-it dhe medias.

 

