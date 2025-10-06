Një BURG i madh do ndërtohet në Shqipëri? Belgjika kërkon të "heqë qafe" të dënuarit e saj..
Gazeta belge “7SUR7” ka publikuar një artikull ku raporton se Belgjika po shqyrton mundësinë e ndërtimit ose marrjes me qira të një burgu në Shqipëri ose Kosovë, me synimin për të lehtësuar mbipopullimin e burgjeve të saj.
Sipas gazetës, këto dy vende të Ballkanit janë të vetmet që përmbushin kushtet për një projekt të tillë.
Vizita e ministrave belgë në Kosovë dhe Shqipëri
Sipas 7SUR7, Ministrja belge e Drejtësisë Annelies Verlinden (CD&V) dhe Ministrja e Migracionit Anneleen Van Bossuyt (N-VA) do të zhvillojnë një vizitë zyrtare në Prishtinë dhe Tiranë në fillim të javës, për bisedime eksploruese mbi këtë projekt. Të hënën ato do të takohen me Presidenten e Kosovës, Vjosa Osmani, dhe Ministrin e Drejtësisë, Blerim Sallahu, ndërsa të martën do të udhëtojnë në Tiranë, për t’u takuar me Ministrin e Drejtësisë, Besfort Lamallari, dhe Ministren e Brendshme, Albana Koçiu.
Kthimi i tyre në Belgjikë parashikohet të ndodhë të mërkurën në mbrëmje.
Arsyeja e projektit
Belgjika po përballet me mbipopullim të vazhdueshëm në burgje – aktualisht mbi 13,000 të burgosur, prej të cilëve 4,400 janë persona pa dokumente dhe pa të drejtë qëndrimi në vend. Qeveria belge po shqyrton mundësinë që këta të fundit të vuajnë dënimin në një burg jashtë Bashkimit Europian, në një shtet që respekton sundimin e ligjit dhe të drejtat e njeriut.
Sipas raportit të cituar nga 7SUR7, Kosova dhe Shqipëria kanë marrë vlerësim pozitiv nga zyra e Komisionerit të Përgjithshëm për Refugjatët dhe Personat pa Shtetësi.
Ministrja Van Bossuyt është shprehur:
“Kushdo që qëndron ilegalisht në Belgjikë dhe kryen një krim duhet të largohet — qoftë në shitësin e tyre, qoftë në një burg jashtë Belgjikës.
Një model i qëndron me atje danez
Ideja është frymëzuar nga marrëveshja e Danimarkës me Kosovën në vitin 2021, për dokumentin e burgut të Gjilanit për të burgosur danezë. Edhe pse ky projekt do të përfundojë në vitin 2027.
Sipas gazetës, kjo tregon se edhe nëse Belgjika arrin një person, ata që praktikojnë do të jenë vite, duke qenë se mund të përdoren për të jetuar dhe përputhen me standardet ligjore dhe humane evropiane. Për krahasim, Danimarka ka investuar rreth 200 milionë euro për një kapacitet prej 300 të burgosurish.
Dimensioni politik dhe ekonomik
Artikulli thekson se partia N-VA është promotore e fortë e kësaj nisme, ndërsa partitë e tjera në koalicion kanë ngritur dyshime për ligjshmërinë dhe kostot e projektit.
Një element tjetër i vizitës është edhe bashkëpunimi në luftën kundër pastrimit të parave dhe krimit të organizuar.
Në Shqipëri, Belgjika synon të riprocedojë kthimin e shtetasve shqiptarë të dënuar në burgjet belge – aktualisht 307 shqiptarë, prej të cilëve 253 pa të drejtë qëndrimi.
Gjithashtu, ministrat belgë do të diskutojnë konfiskimin dhe kthimin e pasurive të fituara nga aktivitetet kriminale, që janë investuar në Shqipëri dhe Kosovë. Vetëm në Shqipëri, hetimet aktuale përfshijnë tetë procedura penale me një vlerë të konfiskuar që arrin 160 milionë euro.
Sipas 7SUR7, qëllimi i vizitës në Ballkan është nënshkrimi i një deklarate qëllimi me qeveritë e Shqipërisë dhe Kosovës. Kjo marrëveshje do të synojë jo vetëm zgjidhjen e krizës së burgjeve në Belgjikë, por edhe forcimin e bashkëpunimit në fushën e drejtësisë dhe sigurisë me dy vendet e Ballkanit.
Megjithatë, realizimi i projektit mbetet i pasigurt, dhe zyrtarët belgë theksojnë se ai ndodhet ende në fazën e diskutimeve paraprake.