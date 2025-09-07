Produktet bujqësore me pesticide alarmojnë tregun rajonal, reagon Kosova: S’kemi importuar perime nga Shqipëria
Kroacia disa ditë më parë ka bërë ndalimin e disa ngarkesave me domate, speca dhe pjeshkë nga Shqipëria, të cilat rezultuan me përmbajtje të lartë pesticidesh dhe metali të rëndë si nikeli. Lidhur me këtë situatë të krijuar në shtetin fqinj, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë (AUV), ka sqaruar se produkte të tilla nuk janë futur në tregun kosovarë.
“Kontrollet kryhen bazuar në planin nacional të kontrolleve zyrtare dhe të mostrimit, të cilat bazohen në vlerësimin e riskut. Në kudër të planeve me qëllim të monitorimit dhe kontrollit të mbetjeve të pesticideve në fruta dhe perime( përcaktimit të nivele të lejuara te mbetjeve -MRL), AUV ka marrë mostrat në mënyre sistemike, mostrat të cilat janë testuar në laboratorë të BE-së, me metoda konfirmative”, ka deklaruar Thaçi në një përgjigje për Telegrafin.
Ai thekson se rezultatet e deritanishme kanë qenë të pranueshme dhe gjithmonë i janë referuar standardeve ndërkombëtare dhe rregulloreve të BE-së për mbetjet e pesticideve. Sipas Thaçit, në kohën e verës, përfshirë edhe muajin shtator importi i këtyre produkteve nga Shqipëria në Kosovë është minimal, pasi tregu vendor mbulohet me prodhime të brendshme.
“Frekuenca e mostrimit është e lartë gjatë sezonit të fluksit të importeve, ndërsa aktualisht kemi shumë pak apo aspak importe të këtyre produkteve nga Shqipëria, tregu mbulohet me prodhime vendore”, ka shtuar ai.
Zëdhënësi i AUV-it gjithashtu thekson se ekziston një bashkëpunim i mirë me institucionet homologe në Shqipëri, si Agjencia Kombëtare e Ushqimit (AKU) dhe Autoriteti Kombëtar i Mbikëqyrjes Veterinare dhe Bimësore (AKMVB).
“Në çdo rast të dyshimeve për sigurinë e ndonjë produkti që tregtohet mes dy vendeve, shkëmbehen menjëherë informacionet. Kur kemi ndonjë dyshim konkret, AUV e ngrit menjëherë nivelin e kontrollit dhe ndërmerr masa shtesë për të verifikuar në detaje çdo produkt apo ngarkesë”, theksoi Thaçi.
Ngjarja në Kroaci kishte ngritur shqetësime për mundësinë që ngarkesa të ngjashme të kishin hyrë edhe në tregje të tjera të rajonit, përfshirë Kosovën, por sipas AUV-it, siguria ushqimore dhe kontrollet e rrepta mbeten prioritet i padiskutueshëm i autoriteteve vendore.