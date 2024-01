Ndodh për herë të parë, ja si do të kryhet procesi ndaj një të dënuari me vdekje

Një i dënuar me vdekje në Alabama pritet të bëhet personi i parë në SHBA që do të ekzekutohet me metodën e gazit të azotit, pasi humbi apelin e fundit në gjykatë.

Gjykata e Lartë e SHBA dhe një gjykatë më e ulët e apelit refuzuan të bllokojnë atë që avokatët e Kenneth Eugene Smith e quajtën një dënim “mizor dhe të pazakontë”.

Sipas tyre përdorimi i azotit mund të shkaktojë vuajtje të panevojshme dhe një rrjedhje e mundshme mund të dëmtojë njerëzit e pranishëm në dhomë.

Smith, 58 vjeç, u dënua në vitin 1989 për vrasjen e Elizabeth Sennett. Shteti i Alabamës ka 30 orë për të kryer ekzekutimin, i cili përfshin pompimin e gazit të azotit përmes një maske.