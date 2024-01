Policia britanike në kërkim të shqiptarit, i akuzuar për vrasje: Shumë i rrezikshëm!

Një burrë po kërkohet nga policia në lidhje me një goditje me thikë në veriperëndim të Londrës.

Arlind Hashani, 20 vjeç, kërkohet për vrasjen e Ahmed Jama, 29 vjeç, i cili u gjet në Abbey Estate pranë St John’s Ëood më 29 dhjetor.

Hetuesi kryesor në zbardhjen e vrasjes, Neil Raëlinson, tha: “Ne duhet urgjentisht të gjurmojmë vendndodhjen e Arlind Hashanit. Ai konsiderohet të jetë i rrezikshëm dhe nuk i duhet afruar”.

Viktima, i cili u zbulua me plagë me thikë rreth orës 19:30, iu dha ndihma e parë nga mjekët para se të dërgohej në spital, ku vdiq. Më 4 janar, një 21-vjeçar u arrestua si i dyshuar për vrasje, ndërsa tre ditë më vonë një 25-vjeçar u arrestua si i dyshuar për ndihmën ndaj autorëve të ngjarjes. Më 17 janar, dy burra, gjithashtu 25 vjeç, u mbajtën nën dyshimin për komplot për të kryer vrasje. Të katër burrat më vonë u liruan me kusht.