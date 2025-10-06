Mos bini në grackën e Putinit, thotë von der Leyen ndërsa përballet me dy propozime për censurë
Ursula von der Leyen, presidentja e Komisionit Evropian, kritikoi përpjekjet e fundit për ta rrëzuar atë, duke bërë thirrje për unitet politik në një kohë kur “kundërshtarët tanë jo vetëm që janë të gatshëm të shfrytëzojnë çdo ndarje, por gjithashtu po e nxisin atë”. Ajo përballet këtë javë me dy propozime për censurë nga grupet e ekstremit të djathtë dhe të majtë në Parlamentin Evropian, vetëm tre muaj pas kalimit të votës së saj të parë të mosbesimit.
Sidoqoftë, asnjë prej lëvizjeve nuk pritet të ketë sukses. Von der Leyen theksoi se qëllimi i këtij uniteti nuk është domosdoshmërish të pajtohemi mbi çdo detaj, por më tepër të kuptojmë pamjen e përgjithshme. Ajo e përmendi situatën në Ukrainë dhe incursionet e dronëve rusë si një shembull të përpjekjeve për të nxitur ndarjen. “Kjo është një kurth. Ne thjesht nuk mund të bëmë këtë,” tha ajo.
Ajo kishte kritikuar gjithashtu ata që e kundërshtojnë, duke i përshkruar si nën kontrollin e “masterave të tyre të kukullave”. Në këtë rast, reagimi i saj ishte më i shkurtër dhe më i fokusuar, duke reflektuar lodhjen e partive qendrore që mendojnë se këto përpjekje do të dështojnë.
Grupet që kanë ngritur propozimet për censurë, Patriotët për Europën dhe Të Majtët, janë kundër marrëveshjeve tregtare që von der Leyen ka arritur me Shtetet e Bashkuara dhe Mercosur, ndonëse ato kanë pikëpamje të ndryshme në disa aspekte. Jordan Bardella, lideri i Patriotëve, kritikoi Komisionin për menaxhimin e migracionit të parregullt, ndërsa Manon Aubry e Të Majtëve e akuzoi atë për bashkëpunim me ekstremistët e djathtë dhe për apatinë ndaj “gjenocidit” në Gaza.
Von der Leyen Qëllimi është të përqendrohemi në çështjet thelbësore për ta ndihmuar Evropën, duke ofruar si gjithmonë gatishmërinë për të punuar më ngushtë me ata që shprehin shqetësime të ligjshme. Votimi mbi propozimet për censurë do të zhvillohet më 12:00 CET të enjten, ndërsa pritet që grupet politike kryesore, përfshirë Partinë Popullore Evropiane dhe Socialistët & Demokratët, të votojnë kundër.