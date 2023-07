Ministri ukrainas: Ukraina duhet të anëtarësohet në NATO, Gjermania nuk duhet të përsërisë gabimin e Merkelit

Kievi lufton kundër paragjykimeve të vjetra dhe keqkuptimeve për pasojat e anëtarësimit të Ukrainës në NATO. Këtë e ka mbështetur edhe ministri i Jashtëm ukrainas, Dmytro Kuleba, i cili – në një intervistë për Politico, Bild dhe Die Welt, të rilançuar nga agjencia gjermane Dpa – kritikon Angela Merkelin. Anëtarësimi i Ukrainës në NATO nuk do të çonte në një luftë tjetër, në një konflikt më të gjerë me Rusinë, thotë ministri, i bindur se përkundrazi është "rruga drejt paqes", sepse Rusia nuk do të guxonte të sulmonte përsëri vendin e saj Fshati.

Sipas Kulebës, Ukraina do ta kishte hequr NATO-n nga angazhimi i saj për të mbrojtur krahun lindor. “Ne do ta marrim këtë barrë”, thotë ministri, duke përsëritur se Kievi nuk pret të anëtarësohet në Aleancën Atlantike me luftën që ka mbi një vit që ka nisur në shkurt të 2022 nga pushtimi rus. Por "pas luftës do të ishte vetëvrasje që Evropa të mos e pranonte Ukrainën si anëtare të NATO-s", thotë ai, i bindur se e vetmja mënyrë për t'i mbyllur derën agresionit rus është të lihet Kievi të bashkohet me Aleancën.

Në funksion të samitit të ardhshëm të NATO-s në Vilnius, Kuleba i kërkoi Berlinit të mos përsëriste "gabimin e bërë nga kancelarja Merkel në Bukuresht në 2008, kur ajo kundërshtoi me forcë çdo përparim drejt anëtarësimit të Ukrainës"