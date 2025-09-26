Microsoft ndalon shërbimet për ushtrinë izraelite pas zbulimit të përgjimit masiv ndaj palestinezëve
Microsoft tha dje se ka çaktivizuar disa shërbime të përdorura nga një njësi ushtarake izraelite, pasi provat paraprake mbështetën një hetim mediatik që raportoi përgjim masiv të thirrjeve telefonike palestineze.
Një raport i botuar në gusht nga gazeta Guardian dhe media të tjera zbuloi se një agjenci ushtarake izraelite po përdorte softuerin Azure të Microsoft për të ruajtur regjistrime të panumërta të thirrjeve telefonike celularë të bëra nga palestinezët që jetonin në Bregun Perëndimor dhe në Gaza. Kjo nxiti një shqyrtim të brendshëm nga Microsoft.
"Ne nuk ofrojmë teknologji për të lehtësuar mbikëqyrjen masive të civilëve", tha presidenti i Microsoft, Brad Smith, në një blog të kompanisë.
Rishikimi është duke vazhduar, por detajet e konsumit të kapacitetit të ruajtjes së Azure në Holandë nga Ministria e Mbrojtjes e Izraelit (IMOD) dhe përdorimi i shërbimeve të IA-së mbështetën raportimin e Guardian, tha ai.
Vendimi për të "ndërprerë dhe çaktivizuar" abonimet specifike të IMOD, duke përfshirë përdorimin e shërbimeve specifike të ruajtjes në cloud dhe inteligjencës artificiale, nuk do të ndikojë në shërbimet e sigurisë kibernetike të Microsoft-it për Izraelin dhe vendet e tjera në Lindjen e Mesme, shtoi ai.
Në periudhën kur u publikua hetimi mediatik, ushtria izraelite i tha gazetës Guardian se puna e saj me firma si Microsoft bazohej në "marrëveshje të mbikëqyrura ligjërisht". Ushtria më vonë shtoi se Microsoft "nuk po punon dhe nuk ka punuar me (ushtrinë izraelite) për ruajtjen ose përpunimin e të dhënave".
Grupet pro-palestineze si Këshilli për Marrëdhëniet Amerikano-Islamike (CAIR) dhe një grup fushatash i udhëhequr nga punonjësit e industrisë së teknologjisë i quajtur “Jo Azure për Apartheidin” e mirëpritën vendimin.
"Ky është një hap i mirëpritur dhe një pikë justifikimi për ata punonjës të guximshëm të teknologjisë që u ngritën dhe protestuan", tha Imraan Siddiqi, drejtori ekzekutiv i degës së shtetit të Uashingtonit të CAIR.
Grupet kanë kërkuar që Microsoft të ndërpresë të gjitha lidhjet me qeverinë izraelite.
Microsoft ka qenë ndër kompanitë më të shquara që janë përballur me protesta për lidhjet me Izraelin, ndërsa kriza humanitare në Gaza nga sulmi ushtarak i Izraelit është përshkallëzuar dhe imazhet e palestinezëve të uritur, përfshirë fëmijë, kanë shkaktuar zemërim global.
Disa protesta të kohëve të fundit në ambientet e kompanisë kanë çuar në shkarkimin e disa punonjësve që morën pjesë, përfshirë dy që iu bashkuan një proteste ulur në zyrën e Smith. Microsoft thotë se shkarkimet nga puna pasuan shkelje të politikave të kompanisë dhe demonstratat në vend kishin krijuar atë që i quajti shqetësime të rëndësishme për sigurinë.
Hetimi i The Guardian u krye me botimin izraelito-palestinez +972 Magazine dhe mediumin në gjuhën hebraike Local Call.
Sulmi dyvjeçar i Izraelit në Gaza ka vrarë dhjetëra mijëra njerëz dhe ka zhvendosur brenda vendit të gjithë popullsinë e Gazës. Ekspertë të shumtë të të drejtave të njeriut, studiues dhe një hetim i OKB-së thonë se kjo përbën gjenocid.
Izraeli i quan veprimet e tij vetëmbrojtje pas sulmit të tetorit 2023 të udhëhequr nga militantët palestinezë të Hamasit që vrau 1,200 njerëz dhe në të cilin më shumë se 250 u morën peng./Reuters