Çfarë po ndodh sot me monedhat e huaja? Ja me sa po blihen dhe shiten dollari dhe euro
Lajmifundit / 26 Shtator 2025, 08:03
Aktualitet
Këmbimi valutor për ditën e sotme, 26 shtator 2025
Sot, më 26 shtator 2025, dollari amerikan blihet me 82.2 lekë dhe shitet me 83.6 lekë.
Euro blihet me 96.5 lekë dhe shitet 97.3 lekë.
Franga zvicerane këmbehet në blerje me 102.8 lekë, ndërsa në shitje me 103.9 lekë.
Paundi britanik blihet me 110 lekë dhe shitet me 111.3 lekë.
Dollari kanadez sot në blerje këmbehet me 58.9 lekë, ndërsa në shitje me 60.5 lekë.
Më poshtë, po sjellim të dhënat e këmbimin valutor, për të gjitha monedhat e huaja: