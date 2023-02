Më afër se Hëna, Asteroidi po i afrohet sipërfaqes së Tokës

Një asteroid i madh, i njohur si 2023 BU, do të shfaqet mbi qiellin e Amerikës Jugore, pak pas mesnatës.

Shkëmbi hapësinor do të kalojë shumë afër Tokës, me një distancë prej 3,600 km, kjo llogaritet si pika më e afërt që një asteroid mund të ndodhet.

Ende nuk dihet nëse ka asteroid të tjerë që ndodhen pranë tokës, ky u spikat javën e kaluar nga astronomi Gennadiy Borisov, i cili operon nga Nauchnyi në Krime, gadishulli që Rusia mori nga Ukraina në 2014.

Sipas vëzhgimeve astronomët arritën të zbulojnë më shumë rreth madhësisë së 2023 BU, dhe më e rëndësishmja rreth orbitës së tij.

Asteroidi nuk do të përplaset me sipërfaqen e Tokës, dhe pse do të jetë shumë pranë saj, madje në një distancë më të afërt se satelitët e telekomunikacionit me një distancë prej 36, 00 km mbi ne.

Shanset për të goditur një satelit janë shumë, shumë të vogla.

Koha e dukshmërisë së tij është llogaritur të jetë 00:27 GMT të premten.

Edhe nëse 2023 BU do të ishte në një kurs përplasjeje të drejtpërdrejtë, do të kishte vështirësi të bënte shumë dëme.

Me një madhësi të vlerësuar prej 3.5m deri në gjerësi 8.5m, shkëmbi ka të ngjarë të shpërbëhet lart në atmosferë. Megjithatë do të dhuronte një shfaqje spektakolare.

Për krahasim, meteori i famshëm Chelyabinsk që hyri në atmosferën e Tokës mbi Rusinë jugore në vitin 2013 ishte një objekt afërsisht 20 m i gjerë. Ajo prodhoi një valë tronditëse që thyen dritaret në tokë.

Shkencëtarët në agjencinë amerikane të hapësirës NASA thonë se orbita e 2023 BU rreth Diellit do të modifikohet nga takimi i tij me Tokën.

Graviteti i planetit tonë do ta tërheqë atë dhe do të ndryshojë rrugën e tij nëpër hapësirë.

“Përpara se të hynte në shtresën magnetike të Tokës, orbita e asteroidit rreth Diellit ishte afërsisht rrethore, duke u përafruar me orbitën e Tokës, të cilit i duheshin 359 ditë për të përfunduar orbitën e tij rreth Diellit”, tha agjencia në një deklaratë.

“Pas takimit, orbita e asteroidit do të jetë më e zgjatur, duke e zhvendosur atë në gjysmë të rrugës midis orbitave të Tokës dhe Marsit në pikën e tij më të largët nga Dielli. Më pas asteroidi do të përfundojë një orbitë çdo 425 ditë”.

Po bëhet një përpjekje e madhe për të gjetur asteroidët shumë më të mëdhenj që me të vërtetë mund të dëmtojnë nëse do të godasin Tokën.

Atje ka përbindësha të vërtetë, si shkëmbi 12 km i gjerë që zhduku dinosaurët. Statistikat tregojnë se ndoshta vetëm rreth 40% e këtyre asteroidëve janë parë dhe vlerësuar për të përcaktuar nivelin e kërcënimit që mund të paraqesin.

Objekte të tilla do të shkaktonin shkatërrim nëse do të preknin tokën.

Prof Don Pollacco nga Universiteti i Warwick, në Britani, foli për BBC News: Ka ende asteroidë që kalojnë orbitën e Tokës në pritje për t’u zbuluar. 2023 BU është një objekt i zbuluar së fundmi, me sa duket në madhësinë e një autobusi të vogël që duhet të ketë kaluar pranë Tokës mijëra herë më parë. Këtë herë kalon 3,600 km nga Toka, një distancë e afërt qiellore.

Në varësi të asaj që përbëhet 2023 BU, nuk ka gjasa të arrijë ndonjëherë në sipërfaqen e Tokës, por në vend të kësaj të digjet në atmosferë si një top zjarri, më i shndritshëm se një hënë e plotë.

Sidoqoftë, ka të ngjarë që ka shumë asteroidë atje që mbeten të pazbuluar që mund të depërtojnë në atmosferë dhe të godasin sipërfaqen për të shkaktuar dëme të konsiderueshme, me të vërtetë shumë shkencëtarë mendojnë se mund të na ndodhë një ngjarje e tillë.