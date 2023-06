Mbi 30 gjyqe, por u shpall vetëm një herë fajtor, akuzat që shoqëruan ish-kryeministrin italian

Numri i gjyqeve në të cilat Silvio Berlusconi, ish-kryeministri italian që ndërroi jetë sot, është akuzuar i kalon më shumë se 30. Gjyqe, të shpërndara në të gjithë Italinë, në të cilat ai u akuzua për krime që varionin nga korrupsioni tek ndihma në masakër, nga llogaritja e rreme te zhvatja, deri tek shpërfillja e rendit gjyqësor dhe prostitucioni me vajza të mitura, ku për një rast u dënua. Ndërkohë për raste të tjera ai shpëtoi nga akuzat. Duke bërë një përmbledhje të historisë gjyqësore të liderit të Forza Italia, i vetmi dënim që është bërë përfundimtar është ai i vitit 2013, ku u dënua me 4 vjet burg, për mashtrimin tatimor prej 7.3 milionë eurosh të kryer me shitjen e të drejtave televizive të Mediaset kur ai ishte kryeministër. Dënimi, i cili u konvertua në shërbim prove për 10 muaj e gjysmë.

Në vend të kësaj, gjyqet e tjera ndoqën rrugë të ndryshme: disa përfunduan me pafajësi, që ngelën në fazën e hetimeve paraprake, siç ndodhi në ato në të cilat emri i tij lidhej me mafien ose në rastin ‘Mediatrade’. Po ashtu Berlusconi u akuzua dhe për episode korrupsioni të kontestuar në çështjen SME/Ariosto.

Mjafton të përmendet procedura me historinë e avokatit anglez David Mills, i paguar prej tij për të qenë një dëshmitar i rezervuar para gjyqtarëve që po e gjykonin për “Ryshfetet ndaj Guardia di Finanza”. Në shkallë të parë, Kalorësi u dënua me 2 vjet e 4 muaj për financimin e paligjshëm të kreut të PSI, Bettino Craxi. Por në kurrikulën gjyqësore të Berlusconit ka pasur edhe amnisti të cilat, për shembull, kanë anuluar një përvetësim të supozuar për çështjen e vilës Macherio.

Përveç shkakut të vështirë të ndarjes dhe divorcit nga Veronica Lario, gjyqet më të urryera për Silvio Berlusconin ishin ato për korrupsionin e pretenduar të rrobave (për Mondadori Lodo ai pagoi gati 500 milionë euro në Cir të De Benedettit) ose për blerjen dhe shitjen e senatorëve, por ato që e përfshinin skandale seksuale, siç ishte çështja Ruby. Ai fitoi pafajësi të plotë për akuzën e prostitucionit me të mitur, madje ai u shfajësua në gjyqet e Sienës, Romës dhe Milanos në të cilat u akuzua se kishte paguar dëshmitarët në këtë festë për të cilën u akuzua.