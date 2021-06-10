LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Londër, u kap me kokainë me vlerë 1 milion euro, dënohet me 10 vite burg shqiptari (Emri)

Lajmifundit / 10 Qershor 2021, 18:17
Bota

Londër, u kap me kokainë me vlerë 1 milion euro, dënohet me

Një shtetas shqiptar është dënuar me 10 vite burg në Londër, pasi gjatë kontrollit të ushtruar në shtëpinë e tij policia gjeti kokainë me vlerë mbi 1 milion euro dhe një armë pa leje.

Mediat e huaja shkruajnë se, policia bëri të mundur kapjen dhe arrestimin e shtetasit Muhamet Qosja, 29-vjeç nga Elbasani, në tetor të vitit të kaluar.

Qosja tentoi të arratisej, teksa forcat policore bën të mundur ndalimin në Melbourne, ndërsa gjatë kontrollit të ushtruar në automjetin e tij u gjendën 23.000 paundë, të fshehura në kroskotin e makinës.

Kërkimet vazhduan më tej në shtëpinë e tij, në rrugën e Shën Valentit, të cilat çuan në zbulimin e një arme pa leje me 20 fishekë dhe pesë qese një kilogramësh me kokainë, të fshehura në djepin e një fëmije.

Kërkimet e mëtejshme në shtëpinë e tij në Rrugën e Shën Valentinit, Ilford, çuan në zbulimin e një arme dore me 20 fishekë dhe pesë blloqe kokainë një kilogramësh të fshehura në çanta nën ahurin e një fëmije.

Ndërsa, gjashtë kile të tjera kokaine dhe drogë u gjetën në çantën e rrobave.

Droga do të vlerësohej me shifrën prej 1.1 milionë paundësh nëse do të shitej në rrugët e Mbretërisë së Bashkuar.

Qosja u tha oficerëve se ai kishte jetuar në Mbretërinë e Bashkuar në mënyrë të paligjshme që kur mbërriti nga Shqipëria në vitin 2014, dhe ai kërkoi punë si shpërndarës droge, pasi ai e dinte se ‘paguhej mirë’.

Sot, më datën 10 qershor, ai u dënua me 10 vite burg pasi u deklarua fajtor për ‘armëmbajtje pa leje’, trafikim droge dhe akuza të pastrimit të parave vitin e kaluar.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion