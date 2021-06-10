Londër, u kap me kokainë me vlerë 1 milion euro, dënohet me 10 vite burg shqiptari (Emri)
Një shtetas shqiptar është dënuar me 10 vite burg në Londër, pasi gjatë kontrollit të ushtruar në shtëpinë e tij policia gjeti kokainë me vlerë mbi 1 milion euro dhe një armë pa leje.
Mediat e huaja shkruajnë se, policia bëri të mundur kapjen dhe arrestimin e shtetasit Muhamet Qosja, 29-vjeç nga Elbasani, në tetor të vitit të kaluar.
Qosja tentoi të arratisej, teksa forcat policore bën të mundur ndalimin në Melbourne, ndërsa gjatë kontrollit të ushtruar në automjetin e tij u gjendën 23.000 paundë, të fshehura në kroskotin e makinës.
Kërkimet vazhduan më tej në shtëpinë e tij, në rrugën e Shën Valentit, të cilat çuan në zbulimin e një arme pa leje me 20 fishekë dhe pesë qese një kilogramësh me kokainë, të fshehura në djepin e një fëmije.
Ndërsa, gjashtë kile të tjera kokaine dhe drogë u gjetën në çantën e rrobave.
Droga do të vlerësohej me shifrën prej 1.1 milionë paundësh nëse do të shitej në rrugët e Mbretërisë së Bashkuar.
Qosja u tha oficerëve se ai kishte jetuar në Mbretërinë e Bashkuar në mënyrë të paligjshme që kur mbërriti nga Shqipëria në vitin 2014, dhe ai kërkoi punë si shpërndarës droge, pasi ai e dinte se ‘paguhej mirë’.
Sot, më datën 10 qershor, ai u dënua me 10 vite burg pasi u deklarua fajtor për ‘armëmbajtje pa leje’, trafikim droge dhe akuza të pastrimit të parave vitin e kaluar.