“Meritat janë të dukshme"- Kur do hapet dera e BE për shqiptarët? Ja si përgjigjet Presidentja e Komisionit Evropian
Presidentja e Komisionin Europian, Ursula von der Leyen, në një konferencë të përbashkët me kryeministrin Edi Rama, vlerësoi përparimin e Shqipërisë në procesin e integrimit europian dhe theksoi rëndësinë e meritave në këtë rrugëtim.
“Jam e impresionuar nga populli shqiptar, i cili më thotë, ‘Po, ne duam të bëhemi anëtarë të BE-së, dhe e dimë që këto reforma janë për ne, për të forcuar demokracinë,’” tha ajo.
Pyetje: BE ka thënë se dera është e hapur për Shqipërinë, por kjo derë nuk po hapet dhe shqiptarët janë lodhur, kur do të hapet kjo derë dhe çfarë ka mbetur për t’u bërë?
Urusla Von der Leyen: Ne të gjithë themi me të drejtë që kushti i zgjerimit bazohet tek meritat dhe meritat e Shqipërisë janë të dukshme. Është një proces normal i hapjes së kapitujve dhe të punojë për reformat në mënyrë që të bëheni pjesë e BE. Për mua është më rëndësi shpejtësia që po ecim në 2-3 vitet e fundit. Jam e impresionuar nga populli shqiptar që më thonë Po ne duam të bëhemi anëtarë të BE , e dimë që këto reformat janë për ne për të forcuar demokracinë.