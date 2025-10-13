LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

“Meritat janë të dukshme"- Kur do hapet dera e BE për shqiptarët? Ja si përgjigjet Presidentja e Komisionit Evropian

Lajmifundit / 13 Tetor 2025, 11:50
Politikë

“Meritat janë të dukshme"- Kur do hapet dera e BE për

Presidentja e Komisionin Europian, Ursula von der Leyen, në një konferencë të përbashkët me kryeministrin Edi Rama, vlerësoi përparimin e Shqipërisë në procesin e integrimit europian dhe theksoi rëndësinë e meritave në këtë rrugëtim.


“Jam e impresionuar nga populli shqiptar, i cili më thotë, ‘Po, ne duam të bëhemi anëtarë të BE-së, dhe e dimë që këto reforma janë për ne, për të forcuar demokracinë,’” tha ajo.

Pyetje: BE ka thënë se dera është e hapur për Shqipërinë, por kjo derë nuk po hapet dhe shqiptarët janë lodhur, kur do të hapet kjo derë dhe çfarë ka mbetur për t’u bërë?

Urusla Von der Leyen: Ne të gjithë themi me të drejtë që kushti i zgjerimit bazohet tek meritat dhe meritat e Shqipërisë janë të dukshme. Është një proces normal i hapjes së kapitujve dhe të punojë për reformat në mënyrë që të bëheni pjesë e BE. Për mua është më rëndësi shpejtësia që po ecim në 2-3 vitet e fundit. Jam e impresionuar nga populli shqiptar që më thonë Po ne duam të bëhemi anëtarë të BE , e dimë që këto reformat janë për ne për të forcuar demokracinë.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion