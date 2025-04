Kryeministri britanik paralajmëron liderët evropianë: Bota siç e dinim ka ikur, duhet të...

Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Keir Starmer paralajmëron se bota ashtu siç e njihnin deri më tani ka marrë fund ndërsa thotë se qeveria është gati të ndërhyjë për të mbrojtur ekonominë britanike nga ndikimi i tarifave amerikane.

Një tarifë "bazë" 10% për shumicën e importeve në SHBA hyri në fuqi të shtunën me disa vende që përballen me taksa më të larta nga 9 prilli. Starmer thotë gjithashtu se Mbretëria e Bashkuar do të punojë për të forcuar aleancat dhe për të shkurtuar barrierat tregtare ndërsa kërkon negociata të mëtejshme me Uashingtonin për një marrëveshje tregtare

Ekspertët paralajmërojnë se tarifat mund të rrisin çmimet për konsumatorët, por Trump i kërkon SHBA-së që të ngutet fort pas trazirave të tregut.

Elon Musk, një nga këshilltarët më të afërt të Trump, thotë se shpreson se është rënë dakord që Evropa dhe SHBA duhet të "lëvizin në mënyrë ideale" në një situatë me tarifa zero.