BE i përgjigjet me sanksione Trumpit! Ja tarifat e para që do të vendosë nga SHBA-së!

Bashkimi Evropian pritet të miratojë sanksionet e para tregtare kundër Shteteve të Bashkuara në ditët në vijim, sipas Reuters. Sanksionet, me një vlerë totale deri në 28 miliardë dollarë, janë në përgjigje të tarifave të njëanshme të administratës Trump për produktet kryesore evropiane.

Nga e mërkura, SHBA-ja do të vendosë tarifa 25% për importet e çelikut, aluminit dhe makinave evropiane, si dhe tarifa "të kundërta" prej 20% për pothuajse të gjitha produktet e tjera evropiane. Komisioni Evropian, i cili është përgjegjës për koordinimin e politikës tregtare të Unionit, do t'u propozojë vendeve anëtare një listë të produkteve amerikane mbi të cilat do të vendosen tarifa shtesë, jo si një përgjigje e përgjithshme, por si kundërmasa të zgjedhura.

Në listë përfshihen produkte si mishi amerikan, drithërat, vera, lëndë druri dhe veshje, por edhe produkte më të pazakonta si çamçakëz, fill dentar, fshesa elektrike dhe letra higjienike. Përzgjedhja e këtyre mallrave synon të shkaktojë një kosto ekonomike dhe politike në SHBA, pa dëmtuar sektorët kritikë të ekonomisë evropiane. Një tjetër produkt që ka tërhequr më shumë vëmendje dhe ka ekspozuar mosmarrëveshjet në bllokun evropian është burboni. Komisioni ka caktuar një tarifë prej 50%, duke bërë që Trump të kërcënojë një tarifë prej 200% për pijet alkoolike të BE-së nëse ratifikohet.

Megjithatë, eksportuesit e verës, Franca dhe Italia, kanë shprehur shqetësimin e tyre. BE-ja, ekonomia e së cilës varet shumë nga tregtia e lirë, është e prirur të sigurojë se ka mbështetje të gjerë për çdo përgjigje për të mbajtur presionin ndaj Trump-it për të hapur përfundimisht negociatat.

Pavarësisht përshkallëzimit të tensionit, Komisioni Evropian deri më tani ka lëvizur me kujdes të veçantë. Presidentja e Komisionit, Ursula von der Leyen, i quajti tarifat e Trump "një goditje të madhe për ekonominë globale", por u përmbajt nga njoftimi i menjëhershëm i masave të reja hakmarrëse, duke theksuar se Evropa mbetet "gjithmonë e gatshme për dialog".

Tarifat e Uashingtonit mbulojnë rreth 70% të eksporteve të BE-së në SHBA, me vlerë 532 miliardë euro (585 miliardë dollarë) deri në vitin 2024. Lista nuk është shteruar: priten tarifa shtesë për produkte të tilla si bakri, farmaceutikët, gjysmëpërçuesit dhe druri. Të hënën pasdite, Luksemburgu do të presë takimin e parë politik panevropian që nga shpallja e tarifave amerikane.

Ministrat e tregtisë të 27 vendeve anëtare do të diskutojnë implikimet e masave të Trump dhe përgjigjet e duhura, në një përpjekje për të ruajtur unitetin dhe vendosmërinë e qëndrimit evropian