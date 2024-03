Kreu i ushtrisë franceze në një linjë me Macron: NATO duhet të përgatitet të ndërhyjë në Ukrainë

Mbështetja perëndimore për Ukrainën mund të shkojë përtej thjesht dorëzimit të armëve, tha shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura franceze, duke përforcuar komentet e fundit të diskutueshme nga presidenti Macron, i cili tha se një dislokim i trupave tokësore nuk përjashtohej.

“Evropianët duhet të jenë në gjendje të marrin rreziqe për të garantuar sigurinë në Evropë në dekadën e ardhshme”, tha gjenerali Thierry Bourkar në margjinat e një konference të shkurtër shtypi.

“Ne nuk mund të konsiderojmë se lufta në Ukrainë është një shqetësim dytësor për ne. Ajo na shqetëson sepse jemi të përfshirë në pasojat e saj”, këmbënguli ai teksa mirëpriti homologun e tij suedez Michal Biden në Paris.

Sipas shefit të shtabit të përgjithshëm francez, Kievi nuk kërkon mbështetje për sa i përket fuqisë së trupave, por NATO, së cilës Suedia sapo i është bashkuar, duhet të përgatitet për të gjitha rastet.

“Ushtria ukrainase po lufton me shumë guxim, tashmë me efikasitet të jashtëzakonshëm. Lufta do të përfundojë kur Rusia të ndalojë së sulmuari”, theksoi ai.