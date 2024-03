Horoskopi për sot, cfarë parashikojnë yjet, 22 mars 2024

Dashi

Në dashuri po kaloni një fazë reflektimi të thellë. Në këtë periudhë dëshira dhe pasioni mund të rikthehen në vëmendjen tuaj, duke ju dhënë atë nxitje shtesë ndaj një personi të këndshëm që keni takuar së fundmi. Marrëdhënia në çift nuk do jetë aspak problematike gjatë kësaj dite. Do bini dakord për gjithçka me atë që keni në krah dhe dita do jetë mjaft e qetë. Beqarët do mbyllen në vetvete dhe nuk do përfitojnë aspak nga mundësitë që do u jepen. Dijeni se koha ikën shpejt dhe jo gjithmonë vijnë raste të mira. Mos u mbyllni në shtëpi! Në punë, megjithatë, nuk është koha për ta tepruar apo për të marrë vendime të nxituara. Në planin financiar mos i besoni shumë instinktit.

Demi

Në dashuri është sikur po përjetoni një periudhë ngadalësimi: në njohjet e reja hezitoni ta lini veten të hidhet pas pasionit dhe preferoni të vazhdoni me hapin e breshkës. Nga ana tjetër, çiftet e vjetra mund të hedhin në letër detajet e një projekti të rëndësishëm jetësor. Mos mendoni se duke e pasur në krah dikë keni çdo të drejtë mbi të dhe mund të silleni si të doni. Në këtë mënyrë do e shkatërronit lidhjen dhe do lëndonit edhe veten.Ka një farë pasigurie në punë, edhe nëse roli dhe aftësitë tuaja nuk janë vënë kurrë në dyshim. As financat nuk do jenë në gjendjen më të mirë të mundshme.

Binjakët

Me Marsin dizonant, polemika ështëpas dere, ndaj kushtojini vëmendje fjalëve tuaja dhe përpiquni të frenoni impulsivitetin që ju karakterizon. Tani dëshironi të shpengoni veten dhe këto ditë mund të jeni ju që kërkoni sqarime për një çështje në pritje. Klima në jetën tuaj në çift do ngrohet mjaft gjatë kësaj dite. Nuk do ketë pasion të çmendur megjithatë emocionet dhe kënaqësitë do jenë të shumta. Beqarët do e lënë veten të lirë dhe do përfitojnë nga çdo mundësi që do iu jepet për takime. Edhe financat pak nga pak do fillojnë të përmirësohen.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Gaforrja

Tranziti pozitiv i Saturnit në shenjën tuaj zgjon dëshirën për të larguar streset, duke ju dhënë shtysë dhe vitalitet më të madh, si dhe dëshirën për të kaluar kohë me njerëz të këndshëm. Beqarët do kenë mundësi reale për të filluar një lidhje të qëndrueshme. Personat që do i joshin do jenë të shumtë. Në planin financiar priten disa përmirësime të vogla.Tani, pas një periudhe ngadalësimi, ekziston mundësia për të qenë sërish në lartësinë tuaj. Ata që kanë një biznes të pavarur do të mund të marrin diçka më shumë!

Luani

Afërdita në shenjën tuaj ju bën shumë magjepsës dhe nuk do të kaloni pa u vënë re. Edhe nëse ju pëlqen një sfidë, si dhe nëse doni të surprizoni njerëzit që ju interesojnë, kini kujdes që të mos përfshiheni me njerëz të pamundur ose tashmë të përkushtuar. E keni idealizuar më shumë sesa duhet partnerin/en dhe do përballeni me goxha zhgënjime. Beqarët do kenë më shumë mundësi për ta gjetur personin e tyre të ëndrrave, vetëm se duhet t’i bëjnë sytë katër. Në planin financiar do merrni disa vendime të cilat do e stabilizojnë shumë shpejt situatën. Në punë, nga ana tjetër, janë të mundshme lajme interesante.

Virgjëresha

Jeta në çift do jetë shumë e qëndrueshme sot. Nuk do diskutoni për tema delikate me partnerin/en dhe çdo gjë do shkojë për mrekulli. Tani jeni duke kërkuar për një marrëdhënie interesante sidomos në planin shpirtëror dhe mund të jeni pak kërkues ndaj të tjerëve. Njerëzit që shërohen nga një ndarje nuk duan ta ndërlikojnë jetën e tyre me xhelozi të kota. Beqarët do joshin gjatë gjithë kohës, por sërish nuk do gjejnë një person të duhur. Financat do i menaxhoni me maturi dhe kujdes. Në punë, Jupiteri mbron edhe vendimet më të rëndësishme dhe nëse diçka nuk ka shkuar ashtu siç duhet kohët e fundit, tani e merrni veten.

Peshorja

Do jeni më xhelozë se kurrë ndaj atij që keni në krah sot dhe nuk do ju pëlqejë aspak që ai të shoqërohet me shoqet e tij. Mos u bëni shumë kritik ndaj partnerit/es tuaj, përpiquni të zbutni skajet e vrazhda të karakterit që keni. Afërdita pozitive i jep një shtysë të fortë dashurisë dhe kjo javë do t’ju japë një emocion vërtet të veçantë. Kujdes mos e teproni! Beqarët do takojnë persona shumë ndryshe nga ata, por do kenë disa momente të veçanta. Gjithsesi mos u nxitoni për asgjë. Në planin financiar tregohuni realistë nëse nuk doni të keni probleme. Në punë, kushtojini vëmendje financave, së fundmi keni pasur disa shpenzime dhe tani këshillohet që ta shtrëngoni pak rripin.

Akrepi

Yjet paksa të diskutueshëm për dashurinë. Nëse keni takuar një person intrigues që ju pëlqen, mund ta vini në provë pa u ekspozuar më shumë se ç’duhet ose të thoni menjëherë “Po”. Nëse keni kohë që jeni në një lidhje marrëdhënia në çift do jetë e qëndrueshme, ndërsa për ata që sapo kanë ndryshuar status do ketë disa vështirësi. Beqarët do kenë një ditë të këndshme edhe pse jo me takime impresionuese. Në planin financiar fati do ju buzëqeshë. Në punë ka të ngjarë që gjatë këtyre javëve t’ju është dashur të ndryshoni role.

Shigjetari

Në dashuri, Dielli do të jetë sërish i favorshëm. Pra, hapni rrugën për ndjenjat, me kusht që ato të jenë vërtet të rëndësishme, si dhe argëtuese dhe të padëmshme për t’u përjetuar. Nëse jeni djegur kohët e fundit, tani doni të shkoni atje si pikë plumbi. Jeta juaj në çift nuk do jetë aspak rutinë gjatë kësaj dite, megjithatë sërish do keni disa debate me partnerin/en. Në planin financiar nuk duhet rrezikuar shumë sepse situata mund të dalë jashtë kontrollit në momentin që ju nuk e prisni. Në punë jeni të lirë për projekte, së shpejti ju vijnë lajme interesante.

Bricjapi

Dëshirat në çift do jenë të zjarrta dhe emocione të papërshkrueshme. Të dy do jeni pasionantë dhe të gatshëm për të provuar eksperienca të reja. Përpiquni të mos krijoni polemika të kota, por ndiqni rrugën e dialogut dhe diplomacisë. Beqarët duhet të bëjnë kujdes sepse mund të takojnë persona që nuk janë për ta. Financat do jenë goxha shqetësuese. Në punë, origjinaliteti juaj do të përfaqësojnë një as të vërtetë në mëngë.

Ujori

Ditë e bukur dhe e mbushur me surpriza të njëpasnjëshme kjo e sotmja për të dashuruarit. Do përjetoni emocione të forta dhe shpesh do ju duket vetja sikur jeni në ëndërr. Nëse zëri juaj i brendshëm ju thotë të ndiqni një rrugë të caktuar, bëni çfarë ju thotë. Nëse nuk e bëni, do të pendoheni. Kurrë mos e injoroni intuitën tuaj. Dashuritë janë një romancë e përkorë, prisni stacionet tuaja të preferuara. Beqarët nuk do kërkojnë me ngulm një histori dashurie, por gjithçka do ndodhë si me magji për ta. Në planin financiar situata do jetë goxha e mirë.

Peshqit

Nëse zemra juaj ka qëndruar vetëm për një kohë të gjatë, mos hezitoni të hidheni, duke rizbuluar anën më të ëmbël të jetës. Propozime të rëndësishme po vijnë në punë dhe duhet të merren parasysh. Saturni do jetë planeti që do influencojë më së shumti jetën tuaj në çift. Do kuptoheni edhe vetëm me një vështrim me partnerin/en dhe gjithçka do shkojë për mrekulli mes jush. Beqarët do jenë të pavendosur për atë që duan të bëjnë me jetën e tyre. Në planin financiar mos kërkoni të pasuroheni shpejt sepse do pendoheni.Shumë gjëra varen nga aftësitë tuaja, por rruga është drejt shtrimit.