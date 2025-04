Kërcënimi rus, Gjermania dërgon 5 mijë trupa ushtarakë në Lituani

Gjermania ka nisur dislokimin e parë të trupave të saj jashtë vendit që nga përfundimi i Luftës së Dytë Botërore, duke dërguar 5,000 ushtarë në Lituani ndërsa përpiqet që të forcojë krahun lindor të NATO-s në përgjigje të luftës së Rusisë kundër Ukrainës.

Kjo lëvizje shënon një kthesë të madhe të politikës gjermane për mbrojtjen, pasi më parë iu është shmangur vendosjes së përhershme të trupave ushtarake jashtë vendit. Brigada e 45-të e Blinduar e sapokrijuar u aktivizua zyrtarisht gjatë një ceremonie jashtë Vilnius.

U krijua gjithashtu një shtab i përkohshëm, me stemën e brigadës dhe nën komandën e gjeneral brigade Christoph Huber. Njësia do të jetë plotësisht funksionale deri në vitin 2027 dhe do të bazohet në një kompleks të ri ushtarak në Rūdninkai, afërsisht 30 kilometra në jug të Vilnius. Deri atëherë, trupat do të veprojnë jashtë bazave të përkohshme lituaneze.

Aktualisht, 150 trupa gjermane janë të stacionuara në Lituani. Ky numër pritet të arrijë në 500 deri në fund të vitit.

Lituania, e cila kufizohet me enklavën e Kaliningradit të Rusisë dhe aleatin e Kremlinit, Bjellorusinë, e sheh masën si jetike për sigurinë e saj kombëtare.