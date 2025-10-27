E vdekur prej 1 viti pa e ditur kush! Thirrja e fundit për ndihmë në ChatGPT e 23-vjeçares ishte...
Ajo vdiq e vetme në shtëpi, pa u vënë re për një vit. Dhe para se të vdiste, kërkoi ndihmë nga ChatGPT. Kjo është historia e trishtueshme dhe dramatike e 23-vjeçares Charlotte Leader, e gjetur e vdekur në shtëpinë e saj në Bolton të Anglisë, në korrik.
Sipas mediave britanike, ajo gjeti vdekjen në gusht të vitit 2024. Familja shpjegoi se vuante nga një çrregullim i të ngrënit. Me sa duket, asnjë i afërm nuk ishte i shqetësuar për mungesën e kontaktit me të renë.
Marrëdhënia e Charlotte Leader-it me familjen e saj ishte ndërprerë në shtator të vitit 2021. Trupi i pajetë u gjet nga forcat e rendit, që kontrolluan apartamentin.
Mesazhet e fundit për ChatGPT
Një ekzaminim i celularit të viktimës zbuloi mesazhet e fundit që dërgoi, pak para vdekjes së saj. Ajo kishte ndërvepruar me ChatGPT më 30 korrik 2024, kur shkroi:
Më ndihmoni, shkova të marr ushqim. Chatbot u përgjigj: Duket se jeni e pasigurt për idenë e marrjes së ushqimit. Ajo u përgjigj: Është ushqim që nuk e doja, është frustruese.
Çrregullime të të ngrënit dhe probleme të shëndetit mendor
Pasi hynë brenda apartamentit, forcat e rendit nuk gjetën shenja të hyrjes me forcë ose ndonjë anomalie. Nuk kishte drogë ose ndonjë gjë që mund të lidhej me vetëvrasje. Sipas rindërtimit të muajve të fundit të jetës së saj nga autoritetet, 23 vjeçarja “vuante nga çrregullime, kishte probleme të shëndetit mendor, por ishte tërhequr nga shërbimet sociale dhe refuzuar nga njerëzit. Gjithashtu, qe bërë një e huaj për familjen e saj”.