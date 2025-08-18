Hamasi pranon propozimin e ri për armëpushimin në Gaza, i prezantuar nga Egjipti dhe Katari që ndërmjetësojnë negociatat
Hamasi ka pranuar propozimin e ri për armëpushimin në Gaza të prezantuar nga Egjipti dhe Katari që ndërmjetësojnë negociatat.
Ky plan, i paraqitur nga Egjipti dhe Katari, përfshin lirimin e 10 pengjeve izraelite të gjalla dhe 18 të vdekurve, shpërndarjen e ndihmës në Gaza përmes organizatave humanitare, Gjysmëhënës së Kuqe dhe Kombeve të Bashkuara, si dhe një armëpushim 60-ditor.
Negociatat për t'i dhënë fund luftës do të fillojnë sapo të fillojë armëpushimi. Ndërkohë, përpara fillimit të operacioneve për evakuimin e palestinezëve nga "zonat e luftimit", Izraeli po intensifikon sulmet e tij në Rrip: të paktën 11 palestinezë janë vrarë në bastisje që nga agimi i sotëm . Katër prej tyre po kërkonin ndihmë humanitare, sipas Al Jazeera.
Sipas Amnesty International, shteti hebre po "kryen një fushatë të qëllimshme urie" në Gaza dhe po "shkatërron sistematikisht shëndetin, mirëqenien dhe strukturën shoqërore të jetës palestineze".
Në Izrael, dje, qindra mijëra protestues mbushën sheshet e vendit për të kërkuar përfundimin e luftës në Rrip dhe kthimin e pengjeve.