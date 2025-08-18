LEXO PA REKLAMA!

Arratiset nga spitali i burgosuri shqiptar në Greqi, 28-vjeçari ishte nën vëzhgim nga gardianët! Dyshohet se…

Lajmifundit / 18 Gusht 2025, 17:43
Bota

Arratiset nga spitali i burgosuri shqiptar në Greqi, 28-vjeçari

Një 28-vjeçari shqiptar i burgosur, është arratisur ditën e sotme nga spitali i Kosturit në Greqi. I riu, i cili ishte shtruar në klinikën kirurgjikale të Spitalit të Përgjithshëm të Kosturit u arratis në rrethana të paqarta, edhe pse mbahej nën vëzhgim nga gardianët.

Sipas policisë, bëhet fjalë për person të dënuar për vepra të rënda penale dhe ka dyshime se ka pasur bashkëpunëtorë nga jashtë.

Policia ka ngritur pika kontrolli në akset kryesore të Kosturit pasi zona është afër me kufirin shqiptaro-grek.

 

 

 

 

