‘Bërtisnin për ndihmë mes flakëve, por askush nuk iu afrua’ Detaje rrënqethëse nga aksidenti në Greqi, shqiptarët po ktheheshin nga një dasm
Një aksident i rëndë trafiku ndodhi të hënën pasdite në autostradën Egnatia, midis Ksanthit dhe Komotinit, pranë pikës së pagesës së Iasmos.Viktima mbetën tre shqiptarë, kurse një i katërt mbijetoi, por i plagosur rëndë.
Siç raportoi televizioni grek ERT, njëra nga dy makinat u ndal për arsye të panjohura, duke rezultuar në përplasjen e një kamioni me të dhe shpërthimin e një zjarri të menjëhershëm.
“Sipas informacioneve të fundit, viktimat kishin udhëtuar nga Epiri në Evros për të marrë pjesë në një dasmë dhe po ktheheshin kur ndodhi tragjedia. Aksidenti ndodhi gjatë udhëtimit të tyre të kthimit”.Ata bërtisnin për “ndihmë”, por askush nuk ishte në gjendje t’i çlironte nga makina që po digjej.Dëshmitarët okularë raportojnë se përplasja ishte aq e fortë sa një nga automjetet u përfshi menjëherë nga flakët.
Thirrjet për ndihmë nga pasagjerët e bllokuar i ngrinë shoferët që kalonin aty pranë, të cilët e gjetën veten të pafuqishëm përballë zjarrit vdekjeprurës.Në makinë ndodheshin katër persona, tre prej të cilëve u dogjën për vdekje, ndërsa personi i katërt u plagos rëndë dhe u dërgua në spital.
Në të njëjtën kohë, edhe shoferi i kamionit u plagos rëndë dhe u dërgua në spital. Të dy po trajtohen në Spitalin e Përgjithshëm Sismanoglio të Komotinit dhe mund të jetë e nevojshme transferimi i tyre në Spitalin Universitar të Aleksandropolis.
Makina e dytë, në të cilën udhëtonin tre persona, u rrëmbye nga makina në të cilën ra kamioni, për fat të mirë pa asnjë të lënduar, ndërsa pasagjerët e braktisën mjetin në kohë.