EMRAT/ Aksidenti me tre viktima në Greqi, identifikohen shqiptarët që humbën jetën në mënyrë tragjike
Janë identifikuar emrat e shqiptarëve që humbën jetën në Greqi në një aksident të rëndë në autostradën Egnatia, ku një kamion përplasi dy makina, në njërën prej të cilave ndodheshin edhe 4 shqiptare.
Viktimat janë:
Viktor Bushi 59 vjeç
Klarenc Kacaj 61 vjeç
Marianka Bushi Aliraj 57 vjeçe
E plagosura:
Mardalena Kaçaj 49 vjeçe.
Në makinë ndodheshin katër shqiptarë, një burrë 59-vjeçar, një burrë 61-vjeçar (pasagjer), një grua 57-vjeçare dhe një grua 49-vjeçare. Tre të parët fatkeqësisht humbën jetën pasi makina shpërtheu në flakë, ndërsa e fundit arriti të dilte vetë nga makina.
Mjeti tjetër i përfshirë në aksident mbante 4 të afërm grekë, gjithashtu banorë të Athinës, një shofer 36-vjeçar, një pasagjer 28-vjeçar dhe dy djem të moshës 4 dhe 5 vjeç. Të gjithë u dërguan në spitalin e Komotinit me lëndime të lehta.
Megjithatë, raportohet se shoferi bullgar i kamionit është plagosur rëndë. Zjarri u përhap edhe përreth Autostradës Egnatia, në zonat rurale.