Greqia, ndihmë 250 euro çdo nëntor për pensionistët/ Do të jepet dhe për grupet e tjera në nevojë
Ndihma e re prej 250 euro në Greqi do t’u jepet çdo nëntor pensionistëve dhe grupeve të tjera sociale në nevojë.
Pagesa do të bëhet pa kërkuar aplikim nga përfituesi dhe ka të bëjë me tre kategori kryesore. Kategoria e parë përfshin pensionistët me të ardhura të ulëta për shkak të pleqërisë, të cilët duhet të kenë mbushur moshën 65 vjeç. Në kategorinë e dytë, për familjet beqare, ose me një person, të ardhurat vjetore të tatueshme nuk duhet të kalojnë 14,000 euro, ndërsa prona nuk duhet të kalojë 200,000 euro. Në kategorinë e tretë, për personat e martuar, ose çiftet me marrëveshje bashkëjetese, kufiri i të ardhurave është vendosur në 26,000 euro dhe prona në 300,000 euro.
Ekspertët e punës theksojnë se për pensionistët me aftësi të kufizuara, nuk zbatohen kriteret e moshës, të ardhurave, ose të pronës. Gjithashtu, përfitues pa kritere të ardhurash janë të moshuarit e pasiguruar, të cilët janë afërsisht 35,000, si dhe ata që marrin përfitime solidariteti social.
Përfitimi mbulon gjithashtu pensionistët absolutë të aftësisë së kufizuar, pensionistët publikë që marrin përfitime sëmundjeje ose paaftësie, si dhe prindërit kujdestarë të fëmijëve me aftësi të kufizuara. Në total, kjo arrin në afërsisht 1.4 milion qytetarë të cenueshëm dhe me të ardhura të ulëta.
Për të marrë përfitimin në nëntor 2025, përfituesit duhet të kenë mbushur moshën 65 vjeç deri në dhjetor 2024 dhe të jenë në pension që nga shtatori 2024 me një pension të rregullt, jo të përkohshëm.
Të ardhurat vjetore familjare llogariten bazuar në çdo të ardhur nga qiratë, ndërsa merren në konsideratë edhe çdo e ardhur e pensionistëve që vazhdojnë të punojnë.